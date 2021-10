Linea Verde, oggi sabato 30 ottobre su Rai1 viaggio in Romagna. Poi Trieste e Treviso

30 ottobre 2021 a

a

a

Ennesimo appuntamento con Linea Verde - oggi 30 ottobre 2021 su Rai1 - nella sua doppia versione del sabato. Alle 12 Linea Verde Start con Federico Quaranta, a seguire alle 12,30 va invece in onda Linea Verde Life con Daniela Ferolla al fianco di Marcello Masi.

Si parte con Linea Verde Start e un viaggio in Emilia Romagna. Da Ravenna, per visitare prima la tomba di Dante Alighieri, a 700 anni dalla morte, si sposta nel Mausoleo di Galla Placidia, uno degli otto siti della città Patrimonio dell'Unesco. Da qui in un'azienda artigiana in cui operano maestri mosaicisti che, di questa arte proveniente dall'Oriente, ne portano ancora avanti la tradizione. In Romagna, oltre ai mosaici, c'è un altro mestiere che si tramanda da secoli, quello della lavorazione delle ceramiche. Si entra in un laboratorio che somiglia a una bottega d'arte rinascimentale, e che, negli anni della sua fondazione, aveva preso parte al movimento Futurista. E poi ancora, a Sant'Arcangelo di Romagna, per scoprire un'azienda attiva fin dal Seicento e che opera nel settore delle stampe a mano sui tessuti. Il suo viaggio si conclude a Rimini, culla del Rinascimento, dove percorre il vecchio borgo popolare da sempre abitato da artigiani e pescatori e che era tanto caro a Federico Fellini.

Marcello Masi, l'infanzia sfortunata del conduttore di Linea Verde e l'amore per Flavia e la figlia Domitilla

A Linea Verde Life invece viaggio a Trieste. Città e territorio, un binomio quello che cuce addosso ad ogni provincia, ad ogni comune, una carta che è non solo geografica, ma davvero identitaria. Treviso è questo: città che disegna e descrive un'area che va ben oltre il suo perimetro. Qualità della vita, biodiversità, patrimonio artistico, ma anche economia circolare e valorizzazione delle risorse, questi i temi portanti che la trasmissione di Rai1 affronta con slancio e curiosità in un viaggio all'interno di una delle più eleganti città del Veneto; e poi ancora sapori, profumi e tipicità gastronomiche. Immancabile la ricetta di Federica De Denaro, ispirata dal meglio che terra e stagionalità offrono.

Daniela Ferolla, la madre è morta di cancro. L'ex miss Italia ha tre sorelle e il fidanzato Vincenzo Novari

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.