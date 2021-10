Rossano Rubicondi morto, dal matrimonio lampo con Ivana Trump al presunto flirt con Belen Rodriguez

29 ottobre 2021 a

Rossano Rubicondi è morto a 49 anni venerdì 29 ottobre a causa di un cancro alla pelle, un melanoma. Rubicondi è diventato famoso al grande pubblico per essere stato il marito di Ivana Trump, ex moglie del tycoon statunitense ed ex presidente degli Usa. Nato a Roma, il 14 marzo 1972, sotto il segno dei Pesci, la sua morte è stata annunciata da Simona Ventura in un tweet. Ha un passato vissuto come modello e attore, ma il tratto più noto di Rossano Rubicondi sembra essere il fatto che sia stato un vero rubacuori.

Tra le curiosità sul suo conto, una presunta liaison con Belen Rodriguez quando partecipò nel 2008 al reality de L'Isola dei famosi. Vladimir Luxuria (anche lei concorrente in quella edizione) ha raccontato non molto tempo fa la sua versione dei fatti: “Se uno fa un reality non può pretendere che le cose restino per sé. Devi considerare che quello che succede sull’Isola può essere di dominio pubblico. E’ passato tanto tempo, diciamo che c’era stato un filmato, si erano interrogati durante la settimana", ha attaccato a dire Luxuria, che successivamente confermò il flirt.

“Durante l’Isola dei Famosi diciamo che non si dorme comodamente, un po’ la pioggia, un po’ la fame - le sue parole - Io ho tanti difetti, ma sono una che non dice bugie. Se lo sono dato questo bacio, cosa vuoi che sia un bacio". All'epoca Belen era fidanzata con Marco Borriello, ma al termine del reality la showgirl argentina mise fine alla relazione. Facile pensare che queste voci abbiano pesato sulla rottura con il giocatore. Tornando a Rubicondi, il suo matrimonio con Ivana Trump nel 2008 durò pochi mesi. Per la donna era il quarto matrimonio. La prematura morte di Rubicondi ha destato sconcerto nel mondo dello spettacolo.

