E' morto Rossano Rubicondi, addio all'ex marito di Ivana Trump: aveva solo 49 anni

Lutto nel mondo dello spettacolo. E' morto Rossano Rubicondi, personaggio televisivo e modello, quarto marito di Ivana Trump. A dare la notizia, su Twitter, è stata Simona Ventura.

"Rossano… Grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le incazzature ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme. Fai buon viaggio. Rip", ha cinguettato la conduttrice. Nato a Roma il 14 marzo 1972, Rossano si è trasferito a Londra giovanissimo e qui ha cominciato a lavorare come modello. Ha quindi scoperto la passione per il mondo del cinema, è così è riuscito ad ottenere piccoli ruoli in dei film. A fare notizia, appunto, dal punto di vista della cronaca rosa, il suo matrimonio nel 2008 con Ivana Trump, già coniugata Trump, imprenditrice, personaggio televisivo ed ex modella ceca naturalizzata statunitense.

Sempre nel 2008 Rubicondi è stato scelto come concorrente per la sesta edizione de L'isola dei famosi, condotta da Simona Ventura, ma fu eliminato nel corso dell'ottava puntata. Quella edizione del reality ebbe però tantissimo successo e Rubicondi successivamente si ritagliò qualche spazio nei programmi televisivi e attraverso qualche comparsata nei cinepanettoni. E' morto ad appena 49 anni.

