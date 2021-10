L'Eredità, la nuova campionessa Paola trionfa pure alla Ghigliottina: il Grasso le porta 13.125 euro

29 ottobre 2021 a

a

a

Nuova campionessa a L'Eredità, il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna e in onda tutti i giorni dalle 18,45. Nella puntata di venerdì 29 ottobre ad aggiudicarsi il titolo è stata Paola, che ha scalzato dal trono Marta.

L'Eredità, Cristiano fa il bis. Però alla Ghigliottina perde per un pugno di... dollari

Alla Ghigliottina (il celebre gioco finale) è partita da un montepremi di 210.000, calato vistosamente dopo le parole Eliminare, Catena, Fegato, Sabato e Abbiate. Paola ha quindi cercato di dare la risposta esatta per un montepremi di 13.125 euro. E la bravissima Paola ha trovato il termine chiave in Grasso.

L'Eredità, il perugino Michele non si conferma campione: ma domani ci riproverà

Anche lo stesso conduttore Flavio Insinna ha spiegato ai telespettatori con il consueto ragionamento tutti i collegamenti. E così la nuova campionessa, alla prima apparizione, è riuscita ad aggiudicarsi pure i soldi nel gioco finale, con una intuizione spiegata da lei stessa. "Con la parola Abbiate mi è venuto in mente Grasso. Le due parole unite fanno una località vicino Milano", ha rivelato Paola. Da qui la risposta poi rivelatasi esatta, che ha dato il la ai festeggiamenti in studio. Paola proverà comunque a riconfermarsi campionessa già dalla puntata di sabato 30 ottobre, sempre in onda su Rai1 a partire dalle 18,45.

L'umbro Michele Ramadori è il nuovo campione de L'Eredità, ma il montepremi di 20mila euro sfuma

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.