Carmelo Abbate, il complimento alla moglie da cui ha avuto due figlie: "Cuoca eccezionale"

29 ottobre 2021 a

a

a

Carmelo Abbate è spesso ospite a Quarto Grado, la trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi. Abbate è tra gli ospiti anche della puntata di venerdì 29 ottobre, in onda sempre su Rete4. Giornalista e scrittore, è nato a Castelbuono, in provincia di Palermo, il 5 agosto 1971 sotto il segno del Leone. Per quanto riguarda la sua vita privata, queste sono alcune curiosità sul suo conto: in una vecchia intervista ha dichiarato di amare la cucina (in particolare adora il riso) e un bicchiere di vino rosso, oltre alle serate con gli amici e al sigaro.

Carmelo Abbate, il giornalista che adora il riso e il vino rosso: talento speciale nel preparare le frittate

Durante la sua vita universitaria sembra fosse davvero un talento nella preparazione delle frittate. Poi, una volta sposato, come ha dichiarato a sceltedigusto.it, ha lasciato cucinare la moglie, definita come "una cuoca eccezionale". Dal matrimonio sono nate due figlie. Il giornalista, nella vicenda della scomparsa di Denise Pipitone, la bimba sparita da Mazara del Vallo nel 2004, si è schierato a difesa di Anna Corona: "I media se la sono presa con lei perché è una donna semplice - ha affermato in una vecchia puntata - ma quando si parla di Denise Pipitone bisogna smettere di mettere in mezzo Anna Corona, che non c'entra nulla. E lo ha detto anche il pm. La domanda vera da porci è: 'Chi ha voluto incastrare Anna Corona e perché?'".

Denise Pipitone, Carmelo Abbate su Anna Corona: "L'hanno voluta incastrare, non ha fatto nulla di male" | Video

Il giornalista ha poi proseguito: "Penso comunque che pagherà solo la Angioni, che però ha sempre agito in buona fede (anche se è manipolata e manipolabile) a differenza di qualcun altro. Anna Corona - ha aggiunto - non ha fatto male a nessuno". Sicuramente, alla luce delle nuove intercettazioni sulla stessa Corona, Abbate sarà uno dei più interpellati nella pjntata di Quarto Grado di venerdì 29 ottobre.

Quarto Grado, spunta nuova intercettazione sul caso Denise Pipitone

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.