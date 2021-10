Dennis Fantina, i due figli con la moglie Sabina e la rottura con Maria De Filippi: "Ci siamo persi di vista"

29 ottobre 2021 a

a

a

Dennis Fantina è un cantante italiano, la cui carriera è iniziata nella prima edizione di Amici, ancora intitolato Saranno Famosi, sempre curato da Maria De Filippi. La carriera poi non ha mantenuto le grandi promesse iniziali, ma ora si è rilanciato con la partecipazione a Tale e quale show. Nato a Trieste il 6 dicembre 1976, sotto il segno zodiacale del Sagittario, Dennis è sempre stato portato per la musica, una passione che gli è stata trasmessa da sua madre. Sin da bambino ha scoperto di avere un grande talento per il canto, che ha iniziato a sfruttare già da ragazzo.

Dennis Fantina, dalla collaborazione con Red Canzian ai figli Nathan e Neal con la moglie Sabina

Davanti all'imitatore di Maria De Filippi, lo stesso Dennis si è lasciato andare a una piccola frecciata, a dimostrazione di come il rapporto con la regina della tv non sia proprio idilliaco: "Ci siamo conosciuti 20 anni fa, poi ci siamo persi di vista", ha affermato nel corso di una puntata passata di Tale e quale. Dennis Fantina ha comunque ottenuto molti riconoscimenti. Recentemente ha provato ad entrare a The Voice, senza riuscirci e nell’ultimo periodo ha iniziato anche a lavorare come sceneggiatore e attore. Per quanto riguarda la vita privata, si è sposato nel 2005 con Sabina, e la coppia ha due figli, Nathan e Neal.

Dennis Fantina: la notorietà con Saranno Famosi e il ritorno sulle scene a Tale e Quale show

Nel 2019, Dennis è tornato in tv anche come concorrente ad All together now, la trasmissione condotta da Michelle Hunziker. In occasione della sua presentazione davanti al “muro” dei giurati, aveva così rivelato qualche suo dettaglio privato in questa maniera: “Ho vinto la prima edizione di Amici quando all’epoca si chiamava Saranno Famosi. Ho due bambini, sono disoccupato e sopravvivo con la musica", ha affermato in quella circostanza. Nel corso della sua carriera, ha collaborato con grandi artisti del calibro di Red Canzian e Gatto Panceri. Nella puntata di venerdì 29 ottobre di Tale e quale show, Fantina interpreterà il ricordo di Elvis Presley.

Dennis Fantina, l'amore per Sabrina e i figli. Da Saranno Famosi alla lunga assenza dalla tv

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.