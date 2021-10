Delia Duran, chi è la fidanzata di Alex Belli: modella, valletta e attrice

29 ottobre 2021 a

"Il bacio a Soleil? Era un gioco, mi fido di lui" racconta Delia Duran, fidanzata di Alex Belli che nelle ultime ore è stato protagonista, nella casa del Grande Fratello Vip 6 di un bacio con Soleil Sorge. I concorrenti giocavano ad una prova chiesta dalla produzione ma qualcuno, dentro la casa, nel bacio "per gioco" ci ha visto qualcosa in più. Delia però non si fa scalifire e afferma di non essere per niente preoccupata e di fidarsi ciecamente del marito. "Alex è cambiato, è maturato e sta dimostrando di essere un uomo onesto e generoso. E' un artista, e se a volte si espone in modo seducente, lo fa senza nemmeno rendersene conto" ha ribadito Delia in una recentissima intervista. Però oggi - venerdì 29 ottobre 2021 - nella puntata stasera in onda su Canale5, potrebbe essere l'ospite a sorpresa. Cosa dire al suo Alex? Cosa a Soleil?

Nusat Del Valle Duran Perez, questo il suo vero nome di Delia. è nata a Merida in Venezuela, ha 33 anni ed è appassionata di recitazione. Ha cominciato a recitare in alcune telenovelas fin da piccola. Attualmente vive a Milano, lavora come modella, carriera a cui ha alternato quella di attrice, interpretando Elena in Il bello delle donne… alcuni anni dopo, trasmessa su Canale 5 tra gennaio e marzo 2017. Nello stesso anno è nel cast principale de L’onore e il rispetto – Ultimo capitolo“. Proprio su questo set ha conosciuto Alex. Lui prima era sposato con la bella Katarina Raniakova, poi l’ha lasciata per Mila e a sua volta ha mollato quest’ultima per Delia. In carriera è stata anche valletta di Piero Chiambretti.

Vedremo come entrerà nella casa. Nell'intervista ha aggiunto: "Alex è attratto da Soleil mentalmente perché sono uguali, sono entrambi leader, hanno caratteri forti. Non è assolutamente nulla di preoccupante. La fiducia è sempre stata il nostro punto forte".

