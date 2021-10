Simone Montedoro, la svolta nella storia d'amore con Lara Carnevale: "La consegna di due lettere a Natale"

29 ottobre 2021 a

Simone Montedoro è un attore italiano, famoso (anche) per aver recitato in Don Matteo nel ruolo del capitano Tommasi. Per quanto riguarda la vita privata, è legato alla compagna Lara Carnevale, dalla quale ha avuto il figlio Matteo. Insieme dal 2013, hanno attraversato qualche difficoltà agli inizi, come ha raccontato l'attore in una recente intervista a Oggi è un altro giorno, da Serena Bortone: "Ci siamo un po' frequentati, ma nessuno si sbilanciava. Ognuno teneva la propria corazza", ha confidato.

"Poi un bel giorno dovevamo prendere una decisione - ha aggiunto - capire se andare avanti o no. Era Natale, ci siamo visti a casa mia e ci siamo consegnati due lettere, scritte a mano. Io non sapevo di lei e lei di me. Sembra un film, ma è andata così. Ci siamo scambiati queste lettere e siamo rimasti basiti. Avevamo messo da parte la corazza e parlavamo con il cuore. Da lì è nata un'unione e non ci siamo più lasciati". Sempre da Serena Bortone, Montedoro ha rivelato pure un retroscena relativo alla carriera, in particolare su Flavio Insinna: "E' stato lui a segnalarmi a Nino Frassica, a Terence Hill e ai casting. L'ha fatto con il cuore perché mi aveva visto a teatro e gli ero piaciuto", ha commentato.

Tornando alla vita privata, prima di conoscere Lara è finito sulle pagine della cronaca rosa per via di un flirt con Manuela Arcuri. Un’avventura breve che risale al 2012. I due non hanno mai parlato apertamente della loro frequentazione che non è durata molto. Simone Montedoro è tra i concorrenti dell'edizione 2021 di Tale e quale show, in onda su Rai1 ogni venerdì. Montedoro, nella puntata del 29 ottobre, interpreterà Bobby Solo. Nelle scorse puntate, tra gli altri cantanti imitati dall'attore, ci sono stati Peppino Di Capri, Franco Califano e Adriano Celentano.

