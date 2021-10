Deborah Johnson, chi è: i fratelli scoperti dopo la morte del padre e la carriera di corista. Imiterà Gloria Gaynor

29 ottobre 2021 a

a

a

Deborah Johnson è una delle stelle di Tale e Quale Show, il programma di Rai1 condotto da Carlo Conti in cui personaggi più o meno famosi imitano - con trucco e parruco adeguato - cantanti di fama mondiale. Dopo sei puntate si trova ai vertici della classifica e nella puntata di oggi, venerdì 29 ottobre 2021, interpreterà la grandissima Gloria Gaynor. Cantante, corista e figlia d'arte, il padre di Deborah era Wess (pseudonimo di Wesley Johnson) diventato famoso per essere stato il primo bassista di Rocky Roberts e cantante accanto a Dori Ghezzi, la compagna di Fabrizio De Andrè. Proprio l'interpretazione di Dori Ghezzi con il duetto virtuale con il padre è stato un momento molto toccante.

Deborah Johnson in lacrime: duetto virtuale con il padre, Malgioglio senza pietà

Deborah - 53 anni - ha intrapreso la carriera di cantante e ha lavorato, come corista, con grandi della musica italiana, come Gianni Morandi, Massimo Ranieri e Ron. Ma anche big internazionali come Phil Collins, Ray Charles e Tina Turner. Anche sua sorella Romina, è una cantante. "Scoprimmo due fratelli dopo la morte di mio padre" ha raccontato da poco in tv. Deborah è stata chiamata a prendere parte alla trasmissione Tale e quale show, oltre che per il suo grande talento, per permettere agli autori di risolvere la questione della blackface, che già in passato aveva fatto discutere.

Il padre Wess è morto improvvisamente il 21 settembre 2009 a seguito di una crisi asmatica all'ospedale di Winston, nella Carolina del Nord, sua città natale. Aveva 64 anni. Ha lasciato sei figli tra cui appunto Deborah Johnson. In un'intervista concessa subito dopo la notizia della morte di Wess la sua ex partner Dori Ghezzi ha affermato: "Ricordo il periodo insieme come uno dei più belli e divertenti del mio lavoro. Era una persona squisita, se posso definirmi una professionista lo devo a lui; da lui ho imparato il mestiere, lui era l'artista io la corista", le parole della Ghezzi.

Deborah Johnson, chi è la figlia d'arte: il padre Wess e la carriera da corista

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.