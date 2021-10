Pierpaolo Pretelli, la critica dell'ex fidanzata Ariadna Romero: "Non mi piace come risponde a sua madre"

29 ottobre 2021 a

Pierpaolo Pretelli è un personaggio televisivo, tra i più seguiti dai giovani e non solo. E' diventato famoso al grande pubblico per la partecipazione al Grande Fratello Vip 5, dove ha incontrato la sua attuale fidanzata, la influencer Giulia Salemi. Nato a Maratea, in provincia di Potenza, il 31 luglio 1990, sotto il segno zodiacale del Leone, Pretelli ha studiato al liceo scientifico e poi si è trasferito a Roma per iscriversi alla facoltà di Giurisprudenza all’Università La Sapienza.

Per mantenersi, ha lavorato come cameriere in una discoteca e come bagnino in una piscina. Sin da ragazzino, Pierpaolo ha sempre sognato di diventare avvocato ma nel 2013 ha interrotto i suoi studi per inseguire il successo televisivo. Per quanto riguarda la vita privata, ha avuto il figlio Leo dall'attrice e modella cubana Ariadna Romero. La coppia però si è lasciata appena un mese dopo la nascita del piccolo. Pretelli avrebbe avuto successivamente altri flirt: nel 2018 Paola Di Benedetto ha confessato di aver avuto una breve relazione con lui, tuttavia smentita dall’ex velino. Poi i flirt con Jay Gigli e Ginevra Lambruschi. Tornando ad Ariadna Romero, questa è stata la sua versione relativamente alla storia d'amore con Pretelli: "Con Pierpaolo abbiamo avuto una storia d’amore bellissima - ha raccontato tempo fa -. Quando è finito l’amore, visto che abbiamo un bambino, per me lui è rimasto famiglia. Lo stesso vale per lui".

Sulla storia tra l'ex Velino e Giulia Salemi ha affermato: “Lui ha 30 anni, quello che fa è lecito: lui è single e lei pure, quindi C’est la vie - ha sottolineato -. Se c’è qualcosa che gli devo rimproverare è il modo in cui risponde a sua mamma. Se io rispondo cosi alla mia mi arriva una sberla dal telefono direttamente”. Pierpaolo Pretelli è tra i protagonisti di Tale e quale show, nella puntata in onda venerdì 29 ottobre su Rai1.

