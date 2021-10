Federica Nargi, l'amore inaspettato con Alessandro Matri: "Avevo detto mai con un calciatore"

29 ottobre 2021 a

a

a

Federica Nargi è una modella e showgirl italiana. Nata il 5 febbraio 1990 (Acquario), Federica è diventata famosa al grande pubblico per essere stata la velina mora di Striscia la Notizia al fianco dell’amica Costanza Caracciolo. A soli 18 anni ha quindi incontrato l’amore della sua vita, l'ex giocatore Alessandro Matri, con il quale ha avuto due figlie: Sofia e Beatrice. Per quanto riguarda la carriera, ha vinto il titolo di Miss Roma e poi il concorso nazionale di Miss Cotonella, approdando pertanto a Miss Italia, dove nel 2007 si è piazzata undicesima.

Il 2008l’anno della svolta, dal momento che vincerà la categoria more del programma Veline, restando nel cast del tg satirico di Antonio Ricci per 4 anni e più di 800 puntate. Da lì tanti i programmi a cui ha preso parte la Nargi, da Pechino Express a Colorado, e poi Si può fare e, ora Tale e Quale Show. Ha partecipato anche a un film (Capitan Basilico 2 - I Fantastici 4+4) e in tv ha recitato ne Il bello delle donne. E poi ancora tante pubblicità con brand come Koralline, nel 2012, Garnier, Hino, Primadonna, Netflix e altri ancora.

Per quanto riguarda la vita privata, in passato ha rivelato alcuni dettagli intimi: "Appena eletta come velina, ho detto: mai con un calciatore, invece...", ha raccontato tempo fa a Le Iene. Matri invece ha confidato anni fa, sempre nella trasmissione di Italia1: "I primi tempi lo facevamo anche otto volte in una settimana. Ora due. Ho fatto cilecca una volta, e lei si è disperata”, ha affermato. E anche lei a riguardo ha commentato: “Ho fatto un casino, gli ho detto: ‘Non mi ami più, hai un’altra’. Terribile". Federica Nargi è tra i concorrenti di Tale e quale show, anche nella puntata di venerdì 29 ottobre.

