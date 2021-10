Francesca Alotta, il tumore all'utero e la rinascita: "Mi sono aggrappata alla fede"

29 ottobre 2021 a

Francesca Alotta è una cantante italiana, che ha avuto l'apice del successo negli anni Novanta. Classe 1968, è nata a Palermo, in Sicilia, il 1 gennaio sotto il segno del Capricorno. La passione per la musica, Francesca, l’ha ereditata dal padre, Filippo, anche lui cantante di professione

Francesca Alotta, il bambino perduto: poi la scoperta che il suo amore aveva un'altra famiglia

In passato ha dovuto affrontare una brutta malattia, un tumore all'utero, per il quale è stata costretta a un delicato intervento chirurgico. "Era molto esteso, sono stata operata d’urgenza - ha raccontato in una recente intervista a Di Più -. Avevo dei disturbi intimi ma il mio ginecologo non aveva capito di cosa si trattasse. Una mia amica mi ha consigliato di cambiare subito medico, l’ho fatto e mi è stato diagnosticato un tumore maligno all’utero che era già molto esteso. Mi è crollato il mondo addosso: sono stata operata d’urgenza e ho fatto la radioterapia. Mi sono aggrappata alla fede e mi è stata di grande aiuto". In passato la Alotta ha dovuto affrontare pure la perdita di un figlio e una storia d’amore finita nel peggiore dei modi. "Esperienze così terribili possono avere conseguenze positive. Dopo la malattia io mi sento una donna nuova, ho imparato a volermi bene e ad apprezzare appieno le piccole e grandi gioie di ogni giorno", ha raccontato ancora tempo fa.

Francesca Alotta, la perdita del bambino e la lotta contro il tumore

Nel febbraio 2020 la cantante aveva raccontato alcuni dettagli della vita privata a Vieni da me, nel salotto di Caterina Balivo: in quella circostanza aveva appunto rivelato di aver perso un bambino da un uomo di cui si era innamorata, perdutamente, salvo poi scoprire che avesse un’altra famiglia. Ora la rinascita grazie anche alla trasmissione Tale e quale show, condotta da Carlo Conti. Francesca Alotta è tra i protagonisti e lo sarà anche nella puntata in onda su Rai1 venerdì 29 ottobre.

Francesca Alotta, il ritorno dopo tante esperienze dolorose

