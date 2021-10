Fiorella Mannoia e l'imitazione di Stefania Orlando sul palco di Tale e Quale Show

29 ottobre 2021 a

Non è semplice imitare la voce di Fiorella Mannoia. Anzi, è proprio complesso e toccherà a Stefania Orlando portare sul palco una delle cantanti italiane più amate dal grande pubblico. Questo il personaggio che gli è stato assegnato dagli autori di Tale e Quale Show 2021, il programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti, che anche quest'anno si sta confermando come una delle trasmissioni più apprezzate dai telespettatori. Stefania Orlando farà di tutto per cercare di convincere la giuria formata da Loretta Goggi, Malgioglio e Giorgio Panariello (ancora non è stato svelato chi sarà il quarto giudice vip). Operazione non semplice considerata la voce di Fiorella Mannoia.

Ovviamente anche questa sera sul palcoscenico tutti i protagonisti dell'edizione 2021: Biagio Izzo insieme ad una spalla ancora "sconosciuta" si trasformerà nel duo Colapesce & Dimartino; Ciro Priello cercherà di essere la copia di Massimo Ranieri; I Gemelli di Guidonia questa volta si presenteranno come I Pooh; Francesca Alotta è chiamata alla complessa imitazione di Mariah Carey; ancora più difficile il compito che è stato assegnato ad Alba Parietti che dovrà trasformarsi in Mick Jagger; Dennis Fantina sarà l'eterno Elvis Presley; Pierpaolo Petrelli si trasformerà in Ultimo; Deborah Johnson imiterà Gloria Gaynor; Simone Montedoro per una sera diventerà Bobby Solo e infine Federica Nargi sarà la travolgente Cristina D’Avena. A Tale e Quale Show Biagio Izzo e la difficile imitazione di Colapesce & Dimartino. Chi sarà la sua spalla?

Il programma sta entrando nella fase decisiva e c'è molta attesa per la puntata di questa sera. Quale sarà l'imitatore baciato dalle preferenze della giuria vip? Quale quello che otterrà il numero maggiore di consensi da parte del pubblico da casa? E quale, invece, sarà quello che collezionerà le preferenze di coloro che al tempo stesso sono i suoi "colleghi" di televisioni e i suoi avversari dell'edizione 2021 del Tale e Quale Show? Romana, classe 1966, Stefania Orlando ce la metterà tutta per essere scambiata con Fiorella Mannoia.

