Gemelli di Guidonia, il mistero della loro vita privata e lo stile "educato e leggero"

I Gemelli di Guidonia sono sempre più la sorpresa di Tale e Quale Show, il programma su Rai1 condotto da Carlo Conti in cui personaggi più o meno famosi imitano – con trucco e parrucco adeguato – cantanti di fama mondiale. Il trio nella puntata di oggi – venerdì 29 ottobre 2021 – si cimenteranno nei mitici Pooh con l'obiettivo di restare al vertice della classifica. Dopo sei puntate i tre si trovano al primo posto a pari punti con Francesca Alotta.

Ma chi sono I Gemelli di Guidonia? Molti li avranno conosciuti nella serata di Tale e Quale Show ma l’inizio della loro carriera risale ai primi anni Duemila con il nome d’arte di Effervescenti Naturali con il quale cominciarono a esibirsi in eventi locali, poi l’approdo in Rai e la partecipazione a varie trasmissioni e anche a teatro dove nel 2006 hanno debuttato alla corte di Enrico Montesano in È permesso?, per poi tornare in tv con I raccomandati o Decanter. Nel 2013 il cambiamento vero e proprio con Rosario Fiorello che ha affibbiato loro lo pseudonimo Gemelli di Guidonia e che per anni li ha voluto nell’Edicola Fiore, affiancando il conduttore nel suo programma radiofonico. Nel 2020 hanno poi pubblicato il loro primo singolo, Mina dov’è, occupandosi anche di numerose colonne sonore cinematografiche e televisive.

Nella vita non sono gemelli ma... fratelli. Si chiamano Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino. Sono nati tutti e tre a Napoli. Pacifico ha 37 anni, Gino 34 ed Eduardo 33. Appassionai di musica sin da piccoli, Pacifico si divertita a suonare una piccola tastiera che era in casa e Gino lo seguì mostrando le sue capacità vocali. Così iniziarono ad esibirsi nei primi duetti. Successivamente venne coinvolto anche il fratello minore, Eduardo. Tra le loro esibizioni anche due davanti a Papa Giovanni Paolo II. In un'intervista i tre hanno dichiarato di voler mantenere uno stile "educato e leggero, che viene dalla nostra formazione ed è il nostro marchio di fabbrica. Siamo credenti e certi valori li portiamo anche nella nostra comicità. Di questo ringraziamo i nostri genitori che fanno parte del movimento Cursillos di Cristianità". Massimo riserbo sulle rispettive vite private.

