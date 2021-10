Paolo Fox, l'oroscopo del fine settimana di Halloween: le previsioni di tutti i segni zodiacali

29 ottobre 2021 a

a

a

Ecco l'oroscopo di Paolo Fox per il week end di Halloween, vale a dire sabato 30 e domenica 31 ottobre 2021. Paolo Fox è un volto noto anche della tv italiana e le sue previsioni, segno per segno, appassionano sempre milioni di italiani. Queste le previsioni dell'astrologo. "Non credete ma verificate", il mantra di Fox.

ARIETE I nati del segno esigono dei chiarimenti in amore. Dalla giornata di sabato Luna e Venere sono favorevoli e questo potrebbe portare a degli incontri decisivi.

TORO State vivendo un periodo di forte stanchezza ma anche caratterizzato da belle emozioni. Sabato fate attenzione al rapporto con il partner. Difficoltà sul lavoro per chi cerca stabilità professionale.

GEMELLI Sarà un weekend positivo, un'amicizia potrebbe persino trasformarsi in amore. Approfittate di queste giornate per recuperare le energie. Alcuni dovranno fare il punto su una situazione lavorativa.

La classifica dei segni di Paolo Fox della settimana dal 23 al 29 agosto| Video

CANCRO Alcuni nati del segno potrebbero trovarsi di fronte a un bivio sentimentale, sono in arrivo delle informazioni importanti. Il momento non è dei migliori e accusate la stanchezza. Nella giornata di sabato potrebbero arrivare chiarimenti in amore.

LEONE Fate attenzione allo stress nel fine settimana, nella giornata di sabato potrete fare chiarezza su qualcosa e magari potreste anche rimproverare qualcuno. Buona notizia in arrivo.

VERGINE Chi sta vivendo una relazione sta passando un momento felice, anche se iniziate ad accusare la stanchezza. Fate solo attenzione ai silenzi nella coppia. Preparatevi a un novembre di grandi novità.

BILANCIA Nel fine settimana potrete dedicarvi a dei progetti sentimentali, non sottovalutate nessun incontro e tenete presente che un'amicizia potrebbe anche trasformarsi in amore. Sul lavoro avrete delle intuizioni geniali.

SCORPIONE State vivendo un periodo in cui non mancano le ansie e avrete qualche dubbio in più. Alcuni nati del segno dovranno chiarire alcune questioni. Sabato sarà una giornata di forte stanchezza.

SAGITTARIO La Luna torna favorevole nel fine settimana e porta una situazione astrologica positiva. Finalmente va via la grande stanchezza che vi portare dietro da tempo.

Paolo Fox, l'oroscopo della settimana dal 24 al 31 luglio: la classifica dei segni zodiacali | Video

CAPRICORNO Svolta in amore, nella giornata di sabato potreste fare degli incontri che non vanno sottovalutati. Tutto il fine settimana sarà positivo.

ACQUARIO Cercate di essere prudenti in amore, nella giornata di sabato la Luna è in opposizione e in generale porta a vivere delle giornata sottotono. Se potete rimandate gli incontri di lavoro.

PESCI Nel fine settimana potreste dover affrontare dei problemi. Sabato cercate di mantenere la calma con il partner. La stanchezza torna a farsi sentire ma sono in arrivo delle novità.

Paolo Fox, oroscopo della settimana dal 19 al 25 luglio: la classifica dei segni | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.