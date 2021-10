A Tale e Quale Show Biagio Izzo e la difficile imitazione di Colapesce & Dimartino. Chi sarà la sua spalla?

29 ottobre 2021 a

Ancora un ultimo posto per Biagio Izzo nella puntata di Tale e Quale Show 2021 di questa sera, venerdì 29 ottobre, in programma dalle ore 21.25 su Rai 1? Prevederlo è impossibile, ma c'è chi è sicuro che per l'ennesima circostanza il simpatico e scatenato comico e attore napoletano, classe 1962, rimarrà nelle ultimissime posizione e dovrà faticare non poco per non essere ancora una volta quello che chiude la graduatoria di puntata. Tra l'altro anche stavolta è chiamato ad un compito per niente semplice. Dovrà portare sul palco il duo Colapesce & Dimartino, protagonisti di Musica e leggerissima, canzone che solo su youtube ha superato le 70 milioni di visualizzazioni.

Tale e Quale Show 2021 è un'edizione particolarmente complessa per Biagio Izzo, non certo dotato di una voce da cantante e che spesso si è trovato a dover replicare sul palcoscenico personaggi della musica complessi e impegnativi. Ma chi sarà la sua spalla nel numero di questa sera, visto che Colapesce & Dimartino ovviamente sono due? Il nome non è stato ancora svelato e gli autori del programma insieme al conduttore Carlo Conti, cercheranno di mantenere il segreto fino alla fine, scoprendo le carte soltanto nel corso della seguitissima trasmissione.

Oltre a Biagio Izzo, sul palcoscenico tutti i protagonisti dell'edizione 2021: Ciro Priello cercherà di essere la copia di Massimo Ranieri; I Gemelli di Guidonia questa volta si presenteranno come I Pooh; Stefania Orlando vestirà i panni di Fiorella Mannoia; Francesca Alotta è chiamata alla complessa imitazione di Mariah Carey; ancora più difficile il compito che è stato assegnato ad Alba Parietti che dovrà trasformarsi in Mick Jagger; Dennis Fantina sarà l'eterno Elvis Presley; Pierpaolo Petrelli si trasformerà in Ultimo; Deborah Johnson imiterà Gloria Gaynor; Simone Montedoro per una sera diventerà Bobby Solo e infine Federica Nargi sarà la travolgente Cristina D’Avena.

