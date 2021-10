Alba Parietti e Malgioglio, altro botta e risposta nella puntata di stasera di Tale e Quale show? Sul palco la copia di Mick Jagger

29 ottobre 2021 a

Nuovo scambio di battute, polemiche e prese in giro tra Alba Parietti e Malgioglio nella puntata di Tale e Quale show 2021 in programma stasera venerdì 29 ottobre? E' molto probabile che anche oggi nello spettacolo in onda su Rai 1 a partire dalle 21.25, l'attrice, showgirl, conduttrice, opinionista e ormai anche imitatrice, non ci pensi due volte prima di provocare l'eccentrico cantautore e paroliere. E sicuramente lui replicherà senza peli sulla lingua, come del resto ha fatto sino ad ora nel programma condotto da Carlo Conti, uno dei volti più amati della tv italiana.

Del resto Alba Parietti è chiamata ad una vera e propria impresa. Sul palcoscenico dovrà imitare sir Michael Philip Jagger, Mick per gli amici e per il grande pubblico. Il fondatore e frontman dei Rolling Stones, è uno degli artisti britannici più amati di sempre. Considerato una delle personalità più influenti della musica rock, nel 2008 è stato posizionato al sedicesimo posto nella lista dei cento miglior cantanti stilata dalla testata Rolling Stone. Insomma un compito particolarmente complesso per Alba Parietti. Riuscirà a sembrare la "copia" di uno dei fenomeni del rock? Oppure ancora una volta sarà costretta a incassare le bordate della giuria di cui fanno parte anche Loretta Goggi, Giorgio Panariello e l'ospite a sorpresa?

Chi segue il programma con attenzione, è convinto che finisca con il solito botta e risposta tra Alba e Malgioglio che tra l'altro si divertono a dirsene di tutti i colori. Una cosa è certa: Parietti nel corso del programma si sta confermando come una showgirl ancora nettamente sulla cresta dell'onda. Non dimostra certo i sessant'anni compiuti lo scorso due luglio. In ogni caso non sarà soltanto la giuria vip a decidere, come al solito è possibile seguire lo show anche sui social e assegnare il proprio gradimento all'imitatore preferito.

