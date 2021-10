Marco Armani, da Sanremo a voce di Techetechetè: l'amore per Jenny

29 ottobre 2021 a

Marco Armani ospite di Oggi è un altro giorno, il salotto di Rai1 con Serena Bortone alla conduzione che tratta gli argomenti di attualità e intervista i vip più in luce del momento. L'artista originario di Bari, all'anagrafe Marco Antonio Armenise, è uno degli artisti pugliesi più noti della musica italiana grazie alle numerose partecipazioni al Festival di Sanremo e alla sigla di Techetechetè.

A 14 anni fonda il suo primo gruppo musicale, I Parsifal. La carriera decollò poi negli anni Ottanta, grazie al brano Domani cantato a Domenica In nel 1982, quindi il Festival di Sanremo dell’anno successivo con E’ Vita, brano con cui ottiene il decimo posto assoluto. Nel 1984 la seconda partecipazione all’evento dell’Ariston, chiusa con un secondo posto fra le Nuove Proposte, con Solo con l’anima mia di Luca Carboni e Ron. Nel 1985 altra esperienza a Sanremo, la terza di fila (undicesimo posto con la canzone Tu dimmi un cuore ce l’hai), quindi nel 1986 il poker sanremese con Uno sull’altro. Nel 1994 arriva una nuova partecipazione al Festival di Sanremo, che chiude al nono posto. Il 2001 segna invece il ritorno in tv di Marco Armani, e precisamente come concorrente dello show di Canale 5 condotto da Lorella Cuccarini, La notte vola, kermesse che lo stesso chiude in semifinale. Nel 2004 è invece un concorrente della prima edizione del reality show Music Farm. Nel 2015 nasce il suo legame stretto con la Rai, visto che è da sei anni che Marco Armani canta tutte le sigle finali della trasmissione estiva Techetechetè in onda tutte le sere su Rai1 dopo il tg d’estate, “techetechizzando” vari brani della musica italiana, e sostituendo tutte le parole del testo con Techetechetè, appunto il nome della trasmissione.

Armani è sposato con Jenny - che niente ha a che fare con il mondo dello spettacolo - da diverso tempo e hanno un figlio di 24 anni che, però, non sembrerebbe aver scelto come strada quella del padre. Niente musica, insomma, nella sua vita professionale.

