Myriam Catania, il ritorno di fiamma con Quentin Kammerman: l'ex Luca Argentero e l'amore per Jacques

Myriam Catania ospite di Oggi è un altro giorno, il salotto di Rai1 che vede Serena Bortone alla conduzione. Con lei anche Quentin Kammerman. Tra i due c'è stato un ritorno di fiamma dopo la separazione annunciata a luglio a conclusione di sei anni d'amore. L'attrice e il pubblicitario francese sono dunque tornati insieme a inizio settembre.

"A volte, anche quando l’amore sembra ormai finito, resta qualcosa dentro. Ed è qualcosa di inspiegabile e di inarrestabile, in grado di far riemergere un sentimento più forte di prima", ha spiegato Catania in una recente intervista, liquidando la separazione come un "segnale" con cui Kammermann ha voluto risvegliare la coscienza sopita della coppia. Lei si è anche trasferita a Marsiglia: "Il lavoro impedisce a Quentin di restare a Roma. Quindi abbiamo deciso di trasformare l’ostacolo in un’opportunità: faremo un tentativo di vita insieme a Marsiglia, una città meravigliosa, c’è il mare e Jacques potrà frequentare l’asilo lì e imparare il francese. È elettrizzante", ha spiegato.

Romana, 42 anni da compiere a dicembre, attrice e doppiatrice, Myriam è figlia di Rossella Izzo e del ginecologo Vincenzo Catania, nonché nipote di Simona, Fiamma e Giuppy Izzo. Protagonista in numerose fiction tv, ha doppiato attrici come Keira Knightley nella trilogia Pirati dei Caraibi, Jessica Alba in Le nuove avventure di Flipper e Dark Angel, Alyson Hannigan in Buffy l'ammazzavampiri, Alexis Bledel nel ruolo di Rory Gilmore in Una mamma per amica e Nikki Cox nella serie Nikki. Nella scorsa stagione ha partecipato al Grande Fratello Vip. Nel 2010 aveva sposato l'attore Luca Argentero, la coppia poi si è separata nel 2016. Ora la relazione con Kammermann, dal quale ha avuto un figlio, Jacques (4 anni).

