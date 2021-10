Alberto Matano, il video del coming out: "Vittima di attacchi omofobi da adolescente"

29 ottobre 2021 a

Coming out in diretta tv e il racconto di quando è stato vittima di attacchi omofobi. Alberto Matano durante la puntata di ieri - giovedì 28 ottobre 2021 - de La Vita in Diretta ha rivelato di aver subito sulla sua pelle cosa comporta essere vittime di omofobia. La sua presa di posizione arriva in un momento molto importante del dibattito politico sul DDL Zan e la sua mancata approvazione. Un grande atto di coraggio.

Prendendo spunto dalla messa in onda di un servizio sui molteplici casi di omofobia, che affliggono numerosissimi giovani e non solo, al rientro in studio Alberto Matano ha deciso di riportare la sua esperienza in prima persona. Dopo le testimonianze sui vari casi di discriminazione, il conduttore ha parlato rivolgendosi direttamente alla telecamera: "Vi devo dire che storie come queste mi fanno particolarmente male, perché è successo anche a me, quando ero adolescente. L’ho provato sulla mia pelle e so cosa significa e allora mi auguro che con il contributo di tutti, su un tema così importante ci possa essere un supplemento di riflessione. Lo dobbiamo anche a quelle persone che abbiamo appena visto" ha raccontato visibilmente commosso. Un grande messaggio quello di Matano. Questa è stata la prima volta in assoluto che il giornalista ha parlato di alcuni dettagli sulla sua vita privata all'interno di un contesto televisivo.

Parlando di #DDLzan e casi di #Omofobia, il conduttore Alberto Matano ammette di esser stato anche lui vittima di gesti omofobi.



Di fatto, il giornalista fa un delicatissimo #comingout in diretta tv. @albmatano #lavitaindiretta #loveislove pic.twitter.com/o0sCk1w8XW — TV Italiana (@TV_Italiana) October 28, 2021

Originario di Catanzaro, 49 anni, Matano dal 2019 conduce La Vita in diretta e fa parte del cast di opinionisti di Ballando con le Stelle. Dopo aver iniziato a scrivere per il quotidiano L'Avvenire e aver conseguito la laurea in Giurisprudenza, nel 1996 è entrato nella scuola di giornalismo a Perugia. Quindi gli anni al Giornale Radio in Rai come giornalista parlamentare, nel 2007 sbarca al Tg1. Negli anni conduce anche Unomattina estate, il premio Biagio Agnes, Telethon. Poco o niente si conosce della vita privata di Matano tranne che il padre è un biologo ora in pensione, mentre la mamma è un'insegnante. Matano vive a Roma, una sorella abita a Milano e un fratello a Bruxelles.

