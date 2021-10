Grande Fratello Vip, stasera in tv 29 ottobre su Canale5: anticipazioni e ospiti

29 ottobre 2021 a

a

a

Stasera in tv, venerdì 29 ottobre 2021, appuntamento con il Grande Fratello Vip su Canale5 (dalle ore 21,40). Al timone della sesta edizione del reality sempre Alfonso Signorini, che si accompagna a due opinioniste d’eccezione: Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Nonostante gli ascolti non siano brillanti, Mediaset continua con il doppio appuntamento settimanale. Chi dovrà abbandonare la casa tra Ainett Stephens, Carmen Russo e Francesca Cipriani? Spazio poi per le nomination e per tante sorprese per i concorrenti ancora in gara.

Stefania Orlando, due matrimoni e l'imbarazzo dopo il Grande Fratello Vip

Oggi spazio al riavvicinamento tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. Dopo alcune settimane di libertà, i due si sono riavvicinati con baci, carezze, passando alcuni momenti della giornata dolcemente insieme. Le sorelle di Lulù sono molto felici di vederla di nuovo sorridente, così come lo è Aldo Montano, grande amico di Manuel. Signorini poi approfondirà l’amicizia speciale tra Alex Belli e Soleil Sorge: lui apprezza la compagnia di Soleil e già immagina che rapporto speciale potrebbe avere con la moglie Delia Duran. Proprio Delia è attesa ospite, a sorpresa, nella casa: apprezzerò o meno questa particolare amicizia? Il lungo bacio che si sono scambiat l'attore e l'influencer in occasione di un gioco potrebbe aprire una polemica. Poi si parlerà anche della crisi di Jo Squillo e di Francesca Cipriani, che attende la proposta di matrimonio ufficiale, e che ha avuto una crisi di nervi quando ha scoperto di aver sbagliato tinta per capelli.

Patrizia Mirigliani, chi è: dal padre patron di Miss Italia al figlio Nicola Pisu che per amore denunciò

Intanto sui social, continuano i rumors che parlano di un possibile ingresso nella casa dei vip di Luca Onestini, ex di Soleil e già concorrente a sua volta del GFVip e volto noto per aver preso parte anche ad Uomini e Donne e ad altri reality all’estero.

Alfonso Signorini, l'amore per l'imprenditore Paolo Galimberti e il passato da professore di latino

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.