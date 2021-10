Quarto Grado, stasera in tv 29 ottobre su Rete4: spunta nuova intercettazione sul caso Denise Pipitone

29 ottobre 2021 a

Stasera in tv, 29 ottobre 2021, torna l'appuntamento del venerdì con Quarto Grado su Rete4 (dalle ore 21,15). La trasmissione condotta da Gianlugi Nuzzi con Alessandra Viero racconta e approfondisce i principali casi di cronaca che hanno colpito l'opinione pubblica.

Focus nuovamente sul caso di Denise Pipitone, la bambina scomparsa ormai diciassettenne anni fa, l'1 settembre 2004.Nella settimana in cui avrebbe compiuto 21 anni, la madre Piera Maggio ha divulgato una ricostruzione del volto della figlia, come apparirebbe oggi: avrebbe 21 anni. Capelli castano ramato, occhi castani e qualche lentiggine: potrebbe apparire così nel 2021 Denise, giovane donna di cui si può immaginare e restituire il volto grazie alla nuova Age Progression diffusa dalla famiglia. Il nuovo invecchiamento è stato realizzato su commissione attraverso le foto originali di Denise, dei genitori e del fratello”. C'è poi una nuova intercettazione: "Lo vuoi sapere cu fu tanno? Io cu Giuseppe”, ovvero “vuoi sapere chi è stato quella volta? Io e Giuseppe" la frase che Anna Corona, ignara di essere intercettata dai carabinieri di Trapani, ha pronunciato lo scorso 25 maggio parlando con la figlia Alice. Parole emblematiche che sono finite direttamente ne fascicolo delle indagini, riaperte in primavera dalla Procura di Marsala, sul sequestro della piccola Denise Pipitone, scomparsa da Mazara del Vallo il primo settembre 2004. Nelle intercettazioni si sente chiaramente la 58enne, madre di Jessica Pulizzi, la sorellastra di Denise, pronunciare quella frase abbassando la voce. Per le parti civili è possibile che si riferisse proprio al sequestro della bimba: il “Giuseppe” di cui parla la Corona non è stato identificato. Su questa intercettazione, ma anche su altre, punta l’opposizione delle parti civili (Piera Maggio e Piero Pulizzi, genitori di Denise, rispettivamente rappresentati dagli avvocati Giacomo Frazzitta e Piero Marino) alla richiesta di archiviazione avanzata a settembre dalla Procura di Marsala dell’inchiesta che vede coinvolti, oltre ad Anna Corona, già processata per sequestro di minore e assolta in tutti i gradi di giudizio, anche altre tre persone.

A seguire il caso di Laura Ziliani, scomparsa l’8 maggio scorso e ritrovata cadavere tre mesi dopo. Arrestati Mirto Milani e le due figlie della donna, Silvia e Paola Zani: una, Paola, fidanzata con l’uomo e l’altra, Silvia, amante dello stesso. Le indagini degli inquirenti si stanno concentrando sul momento in cui i tre avrebbero portato via il corpo della donna. Intanto, anche la nonna materna segnala strani comportamenti delle due nipoti. In studio esperti e ospiti: tra questi, Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Alessandro Meluzzi, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo e Sabrina Scampini.

