Matrimonio a prima vista 2021, Jessica e Sergio sono rimasti moglie e marito. Chi sono e le anticipazioni

La coppia formata da Jessica Gregorio e Sergio Capozzi, protagonista di Matrimonio a prima vista 2021, è rimasta insieme. L'esperimento che va in onda nella trasmissione di Real Time, nel loro caso, ha fatto centro. Nonostante alcune puntate, tra cui quella finale, debbano ancora andare in onda in chiaro, le anticipazioni rivelano già l'esito dell'esperimento su questa coppia.

Ma chi sono Jessica e Sergio? Lei è originaria di Segrate, ha 32 anni ed è un'imprenditrice. Prima dell'inizio del dating show aveva chiesto un uomo maturo, più grande di lei. Lui ha 35 anni e ha vissuto in giro per il mondo, da Londra agli Stati Uniti. Il loro matrimonio non è iniziato nei migliori dei modi, anzi. Jessica è apparsa molto insofferente e Sergio ha accusa inizialmente la situazione. Ma il viaggio di nozze (“sei sopra ogni aspettativa” ha confessato lo sposo alla sposa) ha cambiato le cose e l'approccio negativo, con il passare dei giorni, è stato messo da parte. Tra mille difficoltà, qualche litigio, i due ci hanno provato, hanno superato le rispettive titubanze e paure sino ad arrivare a piacersi. Nonostante abbiano messo che, se si fossero conosciuti al di fuori del programma, molto probabilmente non si sarebbero mai frequentati.

Il finale dunque è stato sorprendente: partiti maluccio, Jessica e Sergio hanno deciso di restare moglie e marito. Una coppia a lieto fine per la gioia della sessuologa Nada Lofreddi, dell'esperto di comunicazione Andrea Favaretto e dello psicoterapeuta Mario Abis: “Jessica ha chiesto un uomo anche molto più grande di lei, noi abbiamo pensato di scegliere un uomo maturo per lei ma che non avesse le stigmate di una figura paterna, di un padre poi non se ne fa nulla”.

