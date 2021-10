Tutto su Marco Liorni: le due mogli, i tre figli e il matrimonio di nascosto in America

28 ottobre 2021 a

a

a

Impossibile non riconoscere il volto di Marco Liorni, nato a Roma, 6 agosto 1965, e dunque del segno zodiacale del Leone. Marco è uno dei più noti conduttori televisivi, conduttori radiofonici e autori televisivi italiani. Liorni è alto 182 cm e pesa 73 kg, ha 56 anni ed ha esordito da giovane conducendo programmi per varie radio locali, anche con il nome d'arte di Marco Donati, tra cui Tele Radio Domani e Radio Incontro. Successivamente diventa un volto dell'emittente televisiva GBR con Cronaca nera (ispirato a Telefono giallo, di Corrado Augias) e Domenica a tutto goal assieme a Monica Leofreddi e Cristina Bianchino.

La notorietà televisiva arriva prima con Mediaset, dove fa parte della squadra di Verissimo e del Grande Fratello, poi nel 2009 passa in Rai, dove insieme a Cristina Parodi, arriva a condurre su Rai 1 l'edizione 2014/2015 de La vita in diretta. Sulla stessa rete, dal 21 febbraio 2015 è giudice della terza edizione del talent show Notti sul ghiaccio, condotto da Milly Carlucci. Nella stagione 2015/2016 è di nuovo alla guida de La vita in diretta insieme a Cristina Parodi e in prima serata su Rai 1 conduce con Paola Perego il programma televisivo di intrattenimento Il dono. Dal 3 giugno al 24 settembre 2019, dal 29 giugno al 27 settembre 2020 e dal 7 giugno al 26 settembre 2021 conduce su Rai 1 il game show Reazione a catena.

A livello di vita privata, non molti sanno che Marco Liorni ha alle spalle un matrimonio, di cui si sa poco, da cui è nato il suo primo figlio, Nicolò, studente universitario. Marco è da molti anni ormai impegnato con Giovanna Astolfi: i due sono convolati a nozze in America nel 2014 in gran segreto e lo hanno comunicato soltanto un anno dopo. Dalla loro storia sono nate le due figlie Emma e Viola.

