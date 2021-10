Eredità, fuori sia Cristiano che Michele da Perugia: vince Marta, ma non i 30mila euro alla ghigliottina

27 ottobre 2021 a

Non è riuscito a confermarsi campione, ed anzi è stato eliminato, il perugino Michele Ramadori che, dalla puntata di domenica, sta partecipando come concorrente a L'Eredità, quiz-game in onda ogni giorno su Rai1 e condotto da Flavio Insinna. A vincere la puntata di oggi, mercoledì 27 ottobre 2021, è stato ... Fuori anche Cristiano, già due volte campione la scorsa settimana.

Michele, laureato in Filosofia ed Etica delle relazioni, si occupa di gestione dei progetti europei e assistenza ai rifugiati. Nella puntata di domenica ha visto sfumare la vincita di 20mila euro nell'ultimo gioco della Ghigliottina.

Quest'oggi la vittoria sorride alla giovane pugliese Marta, campionessa di puntata, ma alla ghigliottina (con quasi 30mila euro di premio) le manca la fantasia. La parola che doveva collegare le cinque parole film - pagare - uso - genere - calorie per lei era neutro ma si è rivelata la scelta sbagliata. La parola corretta era infatti consumo.

