Stasera in tv, mercoledì 27 ottobre 2021, su Rete 4 c'è Zona Bianca con Giuseppe Brindisi: anticipazioni e ospiti

Stasera in tv, mercoledì 27 ottobre 2021, a “Zona Bianca”, il programma di attualità e approfondimento realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4 - in onda in prima serata su Retequattro -, ampio spazio sarà dedicato, con tante inchieste e documenti inediti, alle piazze no-vax e no-green pass che stanno agitando il Paese, da Milano a Trieste. Giuseppe Brindisi ne parlerà con Carlo Taormina, avvocato dei leader di Forza Nuova in carcere per l’assalto alla Cgil avvenuto 18 giorni fa. E ancora, con l’intervento di alcuni testimoni di questi eventi, un approfondimento sul tentativo di estremisti di "infiltrarsi" a queste manifestazioni.

In esclusiva per Zona Bianca, dopo mesi di silenzio, tornerà a parlare l’ex presidente della Camera dei Deputati Irene Pivetti, coinvolta nello scandalo sulle mascherine importate dalla Cina. Infine, spazio anche al racconto della Chiesa no-vax, con altre storie e personaggi del mondo cattolico contrari al vaccino. Infine, un focus sul ddl Zan, nel giorno in cui è stato bocciato in Senato. "Difendere i diritti non significa scriversi in mano ’ddl Zan’ a favore di telecamera e selfie. Avete voluto forzare i tempi, perché non vi interessa una buona legge, vi interessa ’fare qualcosa di sinistra'. Questo dimostra in tutta evidenza solo una cosa: a voi delle persone lgbt, dei loro drammi personali e travagli interiori, degli insulti, delle minacce e delle violenze di cui sono vittima, non interessa assolutamente nulla! Non vi è interessato niente quando abbiamo in tutti i modi chiesto un confronto serio per imbastire un testo che superasse la prova dell’Aula" ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati,

Tra gli ospiti della trasmissione: Guido Crosetto, Augusto Minzolini, Karima Moual, Claudio Martelli, Piero Sansonetti, Sabrina Scampini, Roberto Poletti, Alessandro Meluzzi, Mario Adinolfi, Alessandro Cecchi Paone, Agostino Miozzo, Francesco Borgonovo, Andrea Delmastro delle Vedove, Vladimir Luxuria ed Eva Robin's.

