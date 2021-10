Chi l'ha visto?, stasera in tv 27 ottobre, su Rai3 il caso di Gerardo e della sua famiglia biologica: oggi riabbraccia un altro fratello

27 ottobre 2021 a

Stasera in tv, mercoledì 27 ottobre 2021, torna l'appuntamento con Chi l'ha visto? (dalle ore 21,15), trasmissione cult di Rai3 in onda dal 1989. Alla conduzione sempre Federica Sciarelli. Spazio agli approfondimenti sui casi più seguiti di cronaca nera, ma anche a nuovi casi e agli appelli per le persone scomparse.

L'omicidio di Frosinone, spiegato bene: cosa rischia il tabaccaio, la politica si divide

Stando alle anticipazioni fornite dall’ufficio stampa della Rai, oggi Chi l'ha visto? tornerà sul caso di Gerardo, l’uomo che sta cercando di riunire tutta la sua famiglia biologica grazie all’aiuto della trasmissione di Rai3. Nella puntata di stasera ci saranno grosse e importanti novità. Federica Sciarelli cercherà di capire cos’è successo a Gioia, la donna di Pescara scomparsa in circostanze misteriose. Della donna, ex dipendente del Comune di Pescara, non si hanno più notizie. La donna era stata vista l’ultima volta l’8 marzo 2017. Su Giovina, detta Gioia, c’è ancora un grosso punto di domanda: si è allontanata in modo spontaneo o le è successo qualcosa di brutto?

Tanti altri saranno i casi trattati in trasmissione. Tra questi quelli di un bambino di 11 anni picchiato ad Halloween, mentre stava facendo il classico gioco di “dolcetto o scherzetto”. Probabile focus anche sul caso di Verona: la mamma ha ucciso le figlie ed è fuggita. Le ricerche sono in corso.

Verona, bambine uccise nella casa di accoglienza: il cellulare della madre in fuga è acceso

