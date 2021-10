Elisabetta Viviani, dalla sigla di Heidi all'amore per Gianni Rivera

27 ottobre 2021 a

Elisabetta Viviani protagonista a Oggi è un altro giorno, il salotto televisivo di Rai1 che vede Serena Bortone alla conduzione. Negli anni Settanta è diventata una conduttrice e cantante poliedrica, sua la voce della sigla del cartoon di successo Heidi.

Milanese, 68 anni, è approdata nel piccolo schermo quando era soltanto una bambina, prendendo parte ad alcuni Caroselli della Rai. Ha preso parte a numerosi programmi tv come cantante, attrice e conduttrice: ha partecipato al varietà Ma che Scherziamo?, a Evviva l’Allegria, a Simpaticissima e a La sai l’ultima. Nel 1981 ha recitato nel film Asso, con Adriano Celentano.

Viviani ha avuto negli anni Settanta un relazione con l'ex calciatore Gianni Rivera. Dalla loro relazione nel 1977 è nata Nicole Maria Luisa, unica figlia della cantante e prima per Rivera, che ha avuto altri due figli ha Chantal (1994) e Gianni (1996), dalla moglie Laura Marconi. L’ex calciatore del Milan ha riconosciuto la figlia, senza mai però voler sposare la soubrette. “Gianni è stato un pessimo padre”, ha dichiarato Viviani in più di un’occasione. Mentre Rivera, come riporta Repubblica, ha sempre detto che non si sposano le storie d’amore finite. I rapporti tra Elisabetta Viviani e Gianni Rivera non sono rimasti particolarmente buoni, come riporta un vecchio stralcio dal Corriere della Sera6: “Io e Gianni non ci sentiamo mai. L’ultima volta l’ho visto in tribunale. Mia figlia? Non lo vede mai neppure lei. Gli ha telefonato il giorno che è diventata maggiorenne, perché lui ha sempre detto: “Quando Nicole avrà 18 anni capirà”. Allora lei l’ha chiamato e ha capito. Che non ci sarà mai dialogo…“.

