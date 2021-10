Giorgio Tirabassi, il malore e il matrimonio dopo 22 anni di relazione. Ora al cinema con Freaks Out

27 ottobre 2021 a

Giorgio Tirabassi torna in tv, ospite di Oggi è un altro giorno, il salotto tv di Rai1 con Serena Bortone alla conduzione. L'attore due anni fa si era ritrovato in terapia intensiva all'ospedale di Avezzano dove era arrivato in gravi condizioni in seguito a un infarto. Successivamente è stato sottoposto a un intervento di angioplastica coronaria. Tirabassi parlerà del suo ultimo film: è infatti tra i protagonisti di Freaks Out, al cinema da domani.

Romano, classe 1960, Tirabassi sin da giovanissimo si appassiona alla recitazione, iniziando a esibirsi in piccoli teatri romani ed entrando nella compagnia teatrale di Gigi Proietti. Sono tantissimi i ruoli di spicco rivestiti da Giorgio Tirabassi nel corso della sua carriera. Partendo dalla televisione, lo possiamo trovare in Distretto di polizia, nel film per la tv dedicato alla figura di Paolo Borsellino, in cui lui interpreta il magistrato, Nel 2007 recita anche in Boris, in cui interpreta Glauco, un direttore della fotografia amico di Renè.

Tirabassi è sposato, dal 2012, con Maria Francesca Antonini, con cui ha anche avuto due figli: Filippo e Nina. I due stanno insieme però da circa trent’anni, decidendo di sposarsi dopo 22 anni di relazione.

