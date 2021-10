Dodi Battaglia, "più dura di quanto immaginassi". La moglie morta per tumore, la vita privata dell'ex dei Pooh

27 ottobre 2021 a

a

a

"Gli ultimi mesi sono stati devastanti. Ora è più dura di quanto immaginassi" ha raccontato recentemente Dodi Battaglia, uno dei componenti della storica band dei Pooh. Il musicista poco tempo ha perso la moglie Paola, stroncata - dopo una lunga battaglia - da un tumore. Battaglia oggi, 27 ottobre 2021, è ospite di Oggi è un altro giorno (Rai1) e racconterà l'addio per la morte della moglie.

Ma chi era la moglie? Paola Toeschi, classe 1970, faceva l'attrice. Si trattava del terzo matrimonio per il musicista e insieme hanno avuto una figlia, Sofia. Paola nella sua vita ha dovuto lottare contro un tumore al cervello, scoperto nel 2010. In un primo momento sembrava essere stato debellato, con anche la storia della malattia che era stata messa per iscritto in un libro scritto da lei stessa, dal titolo Più forte del male. Con la fede ho vinto il tumore. Successivamente, però, si è ripresentato e il 6 settembre 2021 è venuta a mancare.

Morta Paola Toeschi, moglie di Dodi Battaglia: i Pooh di nuovo nel dolore

Dodi Battaglia, all'anagrafe Donato, è uno dei musicisti italiani più famosi, soprattutto per aver fatto parte, insieme a Riccardo Fogli, Roby Facchinetti, Red Canzian e Stefano D'Orazio, dei Pooh, band che ha fatto la storia della canzone di questo Paese. Nato a Bologna il primo giugno 1951, sotto il segno zodiacale dei Gemelli, è cresciuto nel quartiere Mazzini e sin da piccolino ha avuto modo di appassionarsi alla musica. Suo nonno suonava il mandolino e il pianoforte, suo zio la chitarra e suo padre il violino. Dodi si è fatto conoscere con i Meteors, la band che faceva da spalla a Gianni Morandi. Nel 1968, dopo l’addio di Mauro Bertoli (all’epoca chitarrista dei Pooh), il giovane Battaglia è stato chiamato ad entrare nei Pooh: aveva solo 17 anni, e il suo nome è divenuto famoso per il successo di Piccola Katy. Per quanto riguarda la vita privata, si è sposato per la prima volta con Louise Van Buren, di origini americane, e da lei ha avuto le sue prime due figlie: Sara Elisabeth e Serena Grace. Nel 1981 è nato il suo terzogenito Daniele, avuto dalla compagna Loretta Lanfredi. Successivamente Dodi Battaglia ha sposato in seconde nozze la pilota Alessandra Merluzzi, con la quale è rimasto fino alla fine degli anni Novanta.

Francesco Facchinetti, labbra e naso spaccati dai pugni di McGregor: "Sono vivo per miracolo" | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.