Carlucci e il Covid a Ballando con le Stelle: "Su Remigi notizie false: è negativo. Mietta? C'è la privacy"

"Su Memo Remigi sono circolate voci e notizie totalmente false. Memo ha semplicemente incontrato una persona risultata positiva. Ha fatto ora i suoi tamponi rapidi, il suo tampone molecolare, tutto negativo, ma stiamo aspettando come e quando può rientrare nel nostro cast. E per il momento sta bene. Auguriamoci che tutto vada per il meglio e buon ballo a tutti" ha spiegato attraverso un breve video Milly Carlucci, conduttrice di Ballando con le Stelle 2021. Nei giorni scorsi, dopo la positività di Mietta, altra concorrente dello show del sabato sera di Rai1, anche Memo Remigi era andato in quarantena non partecipando neanche a Oggi è un altro giorno, altra trasmissione di Rai1 di cui è ospite fisso. E tra le indiscrezioni circolate anche quella di contatto proprio con Mietta risultata positiva al Covid e che non ha potuto esibirsi nell'ultima puntata andata in onda sabato scorso.

Carlucci ne ha approfittato poi per parlare anche di Mietta. "Mietta è positiva, sta a casa e quindi dovremmo aspettare che si negativizzi. Mikael Fonts sta benissimo, comunque, ha fatto due tamponi rapidi negativi e un molecolore negativo ma dovremmo aspettare i termini di legge per il suo rientro al lavoro" ha rivelato Milly.

E ancora: "Per entrare all’Auditorium, come in tutti i luoghi di lavoro in Italia, esibiamo all’ingresso il nostro green pass e poi abbiamo tutti la misurazione della temperatura. Per maggiore sicurezza facciamo anche il tampone rapido. Se tutti abbiamo il green pass siamo a posto. Secondo la legge attuale è l’unico strumento che serve per accedere ai luoghi collettivi. Per motivi di privacy non è possibile indagare sull’origine del green pass che può nascere o da vaccinazione o, per chi non è vaccinato, da tampone ogni 48 ore" inoltre dichiarato sul caso che ha creato una grande polemica in tutta Italia.

