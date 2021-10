Blind, lo scherzo delle Iene finisce in tragedia: poi la vera proposta di matrimonio a Greta

27 ottobre 2021 a

Blind ancora protagonista di uno scherzo de Le Iene, il programma tv ieri martedì 26 ottobre in onda su Italia1. Il rapper perugino, arrivato terzo nell'edizione X-Factor del 2020, all'anagrage Franco Popi Ruian, era stato infatti utilizzato come gancio per uno scherzo a Emma Marrone. Stavolta è stato proprio lui a chiamare Le Iene, in questo caso Alessandro Onnis, per proporre uno scherzo da fare alla sua fidanzata Greta a cui, alla fine, avrebbe poi chiesto la mano. Mai errore più grande perché Onnis ha studiato uno scherzo che diventasse un controscherzo proprio al rapper che abita a Ponte San Giovanni. Finito in lacrime.

Blind racconta la sua infanzia difficile tra risse, spaccio e tentate rapine: "Quella volta dalle massaggiatrici cinesi"

A Greta, gelosissima, viene fatto credere che Blind se la spassi con una ragazza anziché lavorare al nuovo album. Lei, su tutte le furie, lo raggiunge nella location in cui Blind sta preparando i nuovi brani (lo scherzo è stato girato nei mesi scorsi) e non trovandolo si scaglia con veemenza - e tanto donca - contro la presunta ragazza con cui il rapper la starebbe tradendo. Sin qui la prima parte dello scherzo alla ragazza che viene informata di essere protagonista di un video de Le Iene. Con Blind ignaro, Onnis orchestra una seconda parte dello scherzo con annessa tragedia: Greta simula una fuga perché in seguito al litigio con la ragazza cui il rapper l'avrebbe tradita muore dopo aver battuto la testa. Arrivano finti carabinieri e quando Blind vede il sangue e la scena del crimine, scoppia in un pianto senza fine. Accuito dalla fuggitiva Greta che viene trovata e (fintamente) portata in Questura: si prospettano per lei 20 anni di carcere per omicidio. Blind è disperato, piange.

A lui sembra davvero finito in tragedia lo scherzo, non si dà pace. Poi al momento del finto arresto tutto viene svelato. E così in lacrime, Blind toglie fuori l'anello dalla tasca e chiede alla sua Greta di sposarlo per la più classica delle proposte di matrimonio: la risposta è sì e il bacio arriva mentre in cielo scoppiano i fuochi d'artificio.

