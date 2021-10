Wanda Nara si riprende Icardi: il messaggio che mette fine al caso-Suarez

26 ottobre 2021 a

"Le foto che ho caricato negli ultimi mesi mostrano quanto stavamo bene e quanto eravamo felici. Dopo quello che è successo, sono rimasta molto ferita. Ogni giorno chiedevo a Mauro il divorzio. Quando si è reso conto che non si poteva tornare indietro, mi ha detto che non potevamo continuare così, che se separarci era l'unico modo per porre fine a tanto dolore, e che allora dovevamo farlo" così esordisce Wanda Nara in un lungo post-fiume su Instagram che sembra porre fine al famigerato Caso-Suarez, cioè alla relazione clandestina fra il bomber del Psg Mauro Icardi e la bella modella Eugenia China Suarez, in grado di mandare quasi a rotoli il matrimonio fra i due argentini.

Una storia che ha tenuto sospesi i fan e i gossippari dai due lati dell'Oceano Atlantico. Chi si è schierato da un lato, chi dall'altro, mentre si rincorrevano le voci più assurde, alcune fondate ed altre molto meno. Ora è la stessa Wanda, che ha lasciato otto anni fa la punta albicelesete Maxi Lopez proprio per Mauro, a fare chiarezza: "Siamo andati dall'avvocato. In due giorni Mauro ha accettato tutte le condizioni e abbiamo firmato l'accordo. Il giorno dopo mi ha scritto una lettera come nessuno mi aveva mai scritto: "Ti ho dato tutto e tu hai tutto, spero che tu possa essere felice perché questo mi renderebbe felice". E lì ho capito una cosa: che avendo tutto non ho niente se non sono con lui".

Querelle finita, dunque? "Sono sicura che questo brutto momento che stiamo attraversando ci rafforzerà come coppia e come famiglia. L'importante è che entrambi abbiamo avuto la libertà di porre fine alla nostra storia di 8 anni, ma con la nostra anima stanca di piangere, ci siamo scelti liberamente di nuovo. Ti amo @mauroicardi". La signora Icardi sembra aver messo una pietra sopra il pasticcio del marito. D'amore e d'accordo, come prima.

