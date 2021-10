Matrimonio a prima vista 2021, le anticipazioni della puntata di oggi martedì 26 ottobre 2021

26 ottobre 2021 a

a

a

Stasera in tv - oggi martedì 26 ottobre 2021, su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) andrà in onda alle ore 21,25 la quarta puntata di Matrimonio a Prima Vista, arrivato in Italia alla settima edizione.

Le coppie - Sergio e Jessica, Davide e Martina, Manuel e Dalila - reduci dai primi giorni di convivenza si scompongono per qualche ora per affrontare una giornata di confronto tra di loro. Infatti le tre spose e i tre sposi si incontrano separatamente e per alcuni di loro questo meeting sarà determinante. Sergio e Jessica hanno avuto qualche difficoltà nel corso della luna di miele: lui ha chiesto maggiore fisicità alla moglie, lei - seppur attratta - è rimasta sulle sue per paura del giudizio della famiglia. Ma le cose miglioreranno con il passare dei giorni insieme. Davide e Martina sono in guerra: dopo il messaggio arrivata dalla ex il pierre romagnolo è andato in tilt. Stanno cambiando invece le cose tra Manuel e Dalila che affiatatissimi - con tanto di scena hot nel trullo - ora stanno cambiando i propri orizzonti a causa di qualche divergenza caratteriale.

Oggi le tre moglie parleranno di aspetti positivi e negativi delle loro esperienze, lo stesso non mancheranno di fare i mariti. E non mancheranno punti di vista sorprendenti.

