Steve McCurry, la moglie "pellerossa" e la figlia di pochi anni che gli ha cambiato la vita

Steve McCurry (nato a Filadelfia il 23 aprile 1950 e dunque del segno zodiacale del Toro) è uno di quei fenomeni che sono in grado di comunicare in modo semplice e intenso la loro arte al cospetto di tutti, anche e soprattutto dei non addetti ai lavori, dei "profani". La sua fotografia è un sentimento così spontaneo e potente da aver appassionato un numero enorme di persone nel corso dei decenni di attività. Perché quando l'arte è veramente Arte, non c'è più bisogno di uno strumentario tecnico per capirla: essa arriva e comunica ad ognuno. Ma ora andiamo a vedere insieme la vita, anche privata, di questo fenomeno del rullino, americano e occidentale di formazione, ma da sempre viandante nei sentieri secondari e nei luoghi degli "ultimi" del Pianeta. E lo dimostra anche la sua relazione d'amore con una "pellerossa", una nativa americana conosciuta nel 2007. Un amore da cui è nata la bellissima Lucia, nel 2016, che ha cambiato la vita di Steve ed ora è la sua "musa".

Nel corso della sua carriera da fotografo della Magnum Photos, McCurry ha spaziato con i suoi reportage in più generi, dalla street photography alla fotografia di guerra e dalla fotografia urbana, al ritratto, come nella celebre fotografia nota come "Ragazza afgana". Dopo iniziali esperienze in una scuola di cinema, Steve si appassiona di scatti e rullini e parte per l'India come freelance. È proprio in India che impara il suo "segreto" del mestiere, la pazienza: "Se sai aspettare, le persone si dimenticano della tua macchina fotografica e la loro anima esce allo scoperto". Il ritratto più famoso di McCurry, Ragazza afgana, è stato nominato "fotografia più riconosciuta" nella storia di National Geographic: l'identità della "Ragazza afghana" è rimasta sconosciuta per oltre 17 anni finché McCurry ed un team di esploratori non la rintracciarono nel 2002. Quando finalmente Steve la ritrovò, disse: "La sua pelle è segnata, ora ci sono le rughe, ma lei è esattamente così straordinaria come lo era tanti anni fa".

A livello di vita privata, in uno dei reportage Steve ha conosciuto la sua futura moglie, Andie Belone, una "pellerossa", cioè una nativa americana della tribù Hopi. "Stavo facendo alcune foto in Arizona quando un amico comune ci ha presentati. Io mi ero messo in testa di arrivare al Grand Canyon, lei mi ha aiutato. Era il 2007" ha raccontato in un'intervista. Dalla loro unione è nata la figlia Lucia nel 2016 e ha completamente cambiato la vita di Steve, che ha ammesso di farle una foto al giorno. "Mi sono sempre lasciato ispirare dalla passione di cogliere le persone nel fluire della loro esistenza, in atti quotidiani come leggere, dormire, lavorare e ho voluto fare lo stesso con lei: è bello che adesso la mia musa sia mia figlia" ha detto.

