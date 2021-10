Antonio Mezzancella, le due figlie Chiara e Laura e l'amore nato a Tale e Quale show

26 ottobre 2021 a

Perugino, classe 1980, Antonio Mezzancella è fra gli imitatori più abili d'Italia e il suo talento è riconosciuto un po' da tutti: non a caso sono arrivati i successi a Tale e Quale Show (vincitore dell'edizione 2018 e del torneo 2019, ma già prima era ospite) e la popolarità con Tu sì que vales. Andiamo a vedere meglio anche la vita privata e la figura di Antonio, simpaticissimo e oggi in pianta stabile a Rai Radio 2.

Antonio Mezzancella è nato a Perugia il 2 Giugno del 1980 ed è dunque del segno zodiacale dei Gemelli. Fin da giovane, si appassiona all'arte dell’imitazione e inizia a simulare le voci davanti a parenti e amici. Non ci mette molto a capire che questo talento naturale può diventare un mestiere. A partire dal 2001 inizia infatti a lavorare nei villaggi turistici come animatore: una gavetta che sicuramente gli è tornata utile nel seguito della sua carriera professionale. Nel 2004 partecipa al Festival di Castrocaro Terme, vincendo come volto nuovo e questo sicuramente è per lui un importante trampolino di lancio. Nel corso degli anni, Antonio partecipa a vari talent show e il suo nome viene richiesto in programmi come “Domenica in”, “Maurizio Costanzo Show” e “L’anno che verrà”. Antonio ha inoltre prestato la voce a tantissime emittenti radiofoniche fra cui M2o, Radio 105, Radio 1 Rai e Radio Deejay e Radio 2.

Antonio è alto 1,75 e ha due figlie: Chiara e Laura, da un matrimonio che però è poi naufragato. Le due sono nate, a quanto risulta, nel 2009 e nel 2011, anche se Antonio è molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata. Sappiamo però che la relazione è finita nel 2015 e poco dopo, proprio durante il "lavoro" a Tale e quale show, arriva un nuovo amore per lui: la ballerina Georgina Manci, da sempre nel cast della trasmissione.

