Patrizia Caselli, l'amore per Bettino Craxi, la relazione con Walter Chiari e il figlio adottato

Per chi è appassionato di musica, televisione e politica, è difficile non conoscere la storia di Patrizia Caselli, una donna che nella sua vita ha intrecciato inestricabilmente queste tre sfaccettature. E sì, perché Patrizia è ai più conosciuta per la storia che l'ha legata fino all'ultimo con il politico socialista Bettino Craxi, ma la sua carriera dice molto più. Andiamo a vederla insieme.

Nata ad Udine il 13 maggio del 1960, e quindi sessantunenne del segno zodiacale del Toro, patrizia inizia a lavorare negli anni settanta nel mondo della pubblicità e del cinema con Nanni Loy. In seguito lavora assiduamente nelle tv private, tra cui Antennatre e Telealtomilanese, in qualità di show girl e conduttrice, spesso al fianco di Walter Chiari, con il quale ebbe una lunga relazione terminata nel 1987. Nei primi anni ottanta incide anche alcuni 45 giri come cantante e lavora anche in teatro, nello spettacolo Hai mai provato con l’acqua calda?, con Chiari e Ivana Monti e con Domenico Modugno, nella riedizione della commedia Mi è caduta una ragazza nel piatto. Debutta in Rai nel 1987 nel varietà estivo di Rai 2 Bella d'estate ancora al fianco di Walter Chiari. La sua carriera prosegue in Rai con programmi di punta.

Ma poi arriva una svolta nella vita di Patrizia. Dopo il 1994, infatti, la donna ha abbandonato il mondo della televisione, rompendo il contratto con la Rai per seguire Bettino Craxi ad Hammamet, con il quale è stata legata sentimentalmente per nove anni, dal 1991 fino alla morte di lui, il 19 gennaio 2000. Nei difficili giorni di quest'ultimo in seguito allo scandalo di Mani pulite, ha dichiarato di essergli rimasta sempre accanto. Oltre che con il già citato Walter Chiari, con il quale è stata legata sentimentalmente dal 1979 al 1987, è stata sposata con il medico Alberto Bossi, con il quale ha adottato un figlio, François. Patrizia oggi vive a Parigi.

