Gennaro Esposito, chi è lo chef con due stelle Michelin: l'amore per Ivana e il limone

Gennaro Esposito - oggi lunedì 25 ottobre 2021 ospite de La versione di Fiorella su Rai3 - è uno degli chef più apprezzati degli appassionati dei cooking show televisivi.

Esposito, originario di Vico Equense, 51 anni, negli ultimi anni è stato protagonista come giudice di alcuni programmi tv. Dal 2017 fa parte del cast di Cuochi d'Italia - in onda su Tv8 - e da quest'anno, sempre sulla stessa rete, anche di Piatto Ricco. Nel 2016 era tra i giudici di Junior MasterChef Italia su Sky Uno. La sua prima stella Michelin l'ha ottenuta nel 2001 con il ristorante Torre del Saracino inaugurato nel 1992, quattro anni dopo l'attestato di cucina ottenuto alla scuola alberghiera. La seconda stella Michelin è arrivata nel 2008. Nel 2011 Identità Golose lo nomina “Migliore Chef Italiano dell’Anno” e la guida del Gambero Rosso lo inserisce tra i primi tre chef italiani. Tra le sue esperienze lavorative in cucina anche quelle in Francia conAlain Ducasse e Frank Cerutti, ma il suo primo mentore è stato Gianfranco Vissani.

Sposato con Ivana D'Antonio, la coppia ha due figli (Emanuele e Isabella), il suo ingrediente preferito è il limone perché, oltre a essere un prodotto della sua terra, se ne possono usare tutte le sue parti: la buccia, il succo e le foglie. Grande amico di Antonino Cannavacciuolo, sono stati compagni di classe all'alberghiero, il piatto che ha lanciato la sua carriera è la parmigiana di pesce bandiera.

