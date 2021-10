Rosanna Vaudetti, il primo volto a colori della tv italiana: l'amore per Antonio e i due figli

25 ottobre 2021 a

a

a

Rosanna Vaudetti concorrente a I Soliti Ignoti nella puntata di oggi lunedì 25 ottobre 2021. Con lei anche un'altra delle mitiche "signorine buonasera", Maria Giovanna Elmi.

Maria Giovanna Elmi, la fatina della tv: l'amore per Giuseppe e il rammarico di non essere diventata mamma

Vaudetti, originaria di Ancona, ha 84 anni ed è stata un'annunciatrice televisiva e conduttrice in Rai dal 1961 al 1998. Primo volto apparso su Rai2 e prima persona andata in onda sulla televisione a colori in Italia, oltre ad annunciare per quasi quarant'anni le trasmissioni della TV di Stato italiana ha anche condotto numerose rubriche e trasmissioni di successo come Giochi senza frontiere dal 1971 al 1977 e commentato per diversi anni l'Eurovision Song Contest. Ha inoltre affiancato Mike Bongiorno in Un disco per l'estate, Vittorio Salvetti al Festivalbar 1968 e Corrado e Pippo Baudo nelle prime sei edizioni di Domenica in. Il 14 novembre 1998 ha annunciato, durante una puntata di Carràmba che fortuna condotta da Raffaella Carrà, il suo ritiro dall'attività di signorina buonasera dopo 37 anni di servizio: è stata la seconda annunciatrice Rai più longeva, preceduta solo da Nicoletta Orsomando. Nel 2008 ha partecipato ad alcune puntate della soap opera di Rai1, Incantesimo, interpretando Matilde Sensi, mentre nella stagione televisiva 2011-2012 è tornata ad avere un ruolo fisso su Rai 1, partecipando nel ruolo di giurata alla trasmissione La prova del cuoco al fianco delle colleghe Nicoletta Orsomando e Mariolina Cannuli, inoltre è stata spesso ospite di Verdetto finale.

Video su questo argomento Nicoletta Orsomando, il video dei funerali a Roma

Si è sposata nel 1965 con il regista televisivo Antonio Moretti, da cui ha avuto due figli, rimanendone vedova nel 2020, dopo 55 anni di matrimonio.

Nicoletta Orsomando, la figlia Federica con Roberto Rollino: la separazione dopo 6 anni di matrimonio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.