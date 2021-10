Maria Giovanna Elmi, la fatina della tv: l'amore per Giuseppe e il rammarico di non essere diventata mamma

25 ottobre 2021 a

Maria Giovanna Elmi concorrente a I Soliti Ignoti nella puntata di oggi lunedì 25 ottobre 2021. Con lei anche un'altra delle mitiche "signorine buonasera", Rosanna Vaudetti.

Maria Giovanna Elmi, romana, lo scorso agosto ha compiuto 81 anni. Sposata un imprenditore friulano, Gabriele Massarutto, non ha figli: in una intervista ha dichiarato con rammarico che non è potuta diventare mamma a causa di un intervento che ha subìto da giovane. Prima di sposarsi con l’attuale marito, nel 1986 dopo averlo conosciuto durante le registrazioni di Sereno Variabile, Elmi ha avuto un altro matrimonio, poi finito e di cui non ama parlare perché "è stato un sogno condiviso e poi non più”, ha affermato. Elmi è la zia di Nicoletta, attrice che porta lo stesso cognome e che ha interpretato il ruolo di Olga nel famosissimo film Profondo Rosso di Dario Argento.

Elmi è conosciuta anche come fatina della tv. Chi è stato infatti bambino negli anni Sessanta, quando la televisione iniziava a diffondersi in maniera capillare come mezzo di massa e status symbol, ricorderà infatti la sua conduzione della trasmissione Il dirigibile. Nel programma per bambini, la donna, affiancata dal cantante Mal, che imperversava con la canzone Furia Cavallo del west, interpretava la fatina azzurra. All'apice della popolarità ha anche condotto due edizioni del Festival di Sanremo (1977 e 1978), recitato in alcuni film per il cinema e inciso dei dischi di musica per bambini. La sua notorietà si è affievolita negli anni Novanta e Duemila, mentre nel 2005 ha partecipato a L'isola dei famosi nel 2005 arrivando terza.

