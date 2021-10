L'Eredità, Cristiano torna campione. Ma alla Ghigliottina serviva passione

25 ottobre 2021 a

a

a

Non è riuscito a confermarsi campione il perugino Michele Ramadori che, dalla puntata di domenica, sta partecipando come concorrente a L'Eredità, quiz-game in onda ogni giorno su Rai1 e condotto da Flavio Insinna. A vincere la puntata di oggi, lunedì 25 ottobre 2021, è Cristiano già due volte campione la scorsa settimana.

L'umbro Michele Ramadori è il nuovo campione de L'Eredità, ma il montepremi di 20mila euro sfuma

Michele, laureato in Filosofia ed Etica delle relazioni e che si occupa di gestione dei progetti europei e assistenza ai rifugiati, nella puntata di domenica ha visto sfumare la vincita di 20mila euro nell'ultimo gioco della Ghigliottina. Oggi è andato vicino a giocarsi di nuovo una bella somma di denaro ma nel triello, all'ultima domanda, non ha avuto il guizzo giusto. Sulla domanda a chi serve il passaporto biologico, dopo la risposta sbagliata di Cristiano, Michele tenta con "nuove piante" ma anche la sua soluzione non è corretta. Sbaglia anche Anila, terza partecipante del triello finale, così può vincere Cristiano con la soluzione "atleti".

L'Eredità, Cristiano fa il bis. Però alla Ghigliottina perde per un pugno di... dollari

Nel gioco finale della Ghigliottina il neo campione si presenta con 210mila euro, bottino che viene dimezzato una sola volta. Deve unire le parole famiglia, giorni, accendere, travolta, Matteo. Cristiano tenta con sabato, ma quella giusta e vincente è passione. Sfumano così 105mila euro ma - come Michele e Anila - potrà riprovarci domani 26 ottobre.

Martina Crocchia, il sogno è Sanremo: "Gli uomini? In soggezione. Tra i miei idoli Zlatan Ibrahimovic"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.