Fiorella Mannoia torna in tv con la sua... Versione su Rai3. Il matrimonio con Carlo e tutti i suoi successi

Fiorella Mannoia torna in tv, stasera lunedì 25 ottobre 2021 in seconda serata, con una trasmissione tutta sua in onda tre volte a settimana - il lunedì, il giovedì e il venerdì - dal titolo "La versione di Fiorella" (dalle ore 23,15 su Rai3). In un clima da dopo cena tra amici, l'artista romana in "una sorta di almanacco del giorno" trascorrerà circa un'ora con i suoi ospiti: il giornalista Sigfrido Ranucci, lo chef Gennaro Esposito e il cantante Caparezza. Si racconteranno eventi accaduti nello stesso giorno della messa in onda, ma in altri anni e in altre parti del mondo, festeggiando anche i compleanni e le ricorrenze di quella data. La musica e i filmati di repertorio saranno gli elementi principali del racconto, ci saranno anche ribaltamenti di ruolo con attori che si divertiranno a cantare e suonare e cantanti che diventeranno interpreti di storie. Oltre alla sua band, ad accompagnare Fiorella in questa avventura ci saranno l’autore e comico televisivo Stefano Rapone e la filosofa e scrittrice Ilaria Gaspari.

Romana, classe 1954, Mannoia è una delle cantanti più amate dal pubblico. Tanti i successi interpretati in carriera, con brani scritti per lei da Vasco Rossi, Enrico Ruggeri e Ivano Fossati, solo per citarne alcuni. Distintasi per il suo timbro vocale particolare, ha calcato il palco del Festival di Sanremo cinque volte, riuscendo ad aggiudicarsi due volte il Premio della Critica. È la terza artista con il maggior numero di riconoscimenti da parte del Club Tenco, con sei Targhe Tenco al suo attivo, a pari merito con Ivano Fossati e Fabrizio De André, che la rendono la cantante femminile con il maggior numero di premi vinti in questa manifestazione. Tra i suoi più grandi successi Come si cambia, Quello che le donne non dicono, Le notti di maggio, Il tempo non torna più. Il cielo d'Irlanda, Che sia benedetta.

Per quanto riguarda la vita privata, è stata legata al produttore Memmo Foresi. Successivamente ha avuto una relazione con Piero Fabrizi. Negli ultimi anni, dal 2007, è però legata al musicista e produttore Carlo Di Francesco, più giovane di lei di 26 anni. "Non è cambiato molto - ha raccontato la cantante che ha da poco compiuto 67 anni -. Solo la fede al dito e che ora posso minacciare il divorzio" ha detto dopo il matrimonio celebrato lo scorso febbraio. Tra le curiosità sul suo conto, il padre di Fiorella era un cascatore, uno stuntman.

