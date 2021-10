Patrizia Mirigliani, chi è: dal padre patron di Miss Italia al figlio Nicola Pisu che per amore denunciò

25 ottobre 2021 a

Patrizia Mirigliani protagonista, oggi lunedì 25 ottobre 2021, al Grande Fratello Vip. La missione è quella di fare una sorpresa al figlio, Nicola Pisu, concorrente del reality in onda su Canale5. Per la figlia dello storico patron di Miss Italia, Enzo Mirigliani, non si tratta di una prima volta nella casa più spiata d'Italia perché già in un'altra puntata si era collegata con il figlio. Ma ora Nicola è sulla cresta dell'onda considerato il flirt con Miriana Trevisan e la madre è chiamata a dire la sua.

Patrizia, compirà tra poco 70 anni, è nata a Trento e non ha potuto che seguire le orme del padre all'interno di Miss Italia. Lo ha infatti affiancato nell'organizzazione a partire dal 1989 per poi dirigere il concorso per dieci anni, dal 1997 al 2007. Poi la direzione artistica è stata ceduta ai conduttori del programma televisivo. La sua gestione ha portato il celebre concorso nella modernità. con innovazioni tese alla valorizzazione della donna. Ha fortissimamente voluto che finali su Rai1 fossero condotte da un personaggio femminile (Milly Carlucci infatti fu la prima), ha aperto il concorso alla taglia 44 verso cui c'era sempre stato ostracismo, l'impegno contro i pericoli che portano all'anoressia e l'opera svolta a favorire la prevenzione dei tumori al seno in collaborazione con Riccardio Masetti, presidente di Komen Italia, sono due momenti chiave dell'attività di Mirigliani. Nel 2012 dice basta al bikini nelle serate tv del concorso, in favore di un costume intero, modello anni cinquanta, per presentare una bellezza più tutelata, protetta. Ha poi fondato la web tv Miss Italia Channel che racconta il percorso formativo della reginetta durante l'intero anno da Miss. Insieme con il figlio Nicola ha realizzato, nel 2012, il docufilm in memoria di suo padre Enzo autentico deus ex machina del celebre concorso.

Patrizia è stata sposata con Antonello Pisu, imprenditore che ha sempre lavorato in Trentino. La coppia ha avuto un figlio, Nicola che oggi è un concorrente del Grande Fratello Vip. Proprio il rapporto tra Patrizia e Nicola è stato molto difficile e anni fa Patrizia si vide costretta a denunciare il figlio - finito nel tunnel della droga - per minacce, violenza ed estorsione. "L'ho fatto per salvarlo, è il più grande dolore della mia vita ma non avevo scelta" ha raccontato in un'intervista. Un atto d'amore di cui ora Nicola ne è riconoscente.

