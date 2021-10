Stasera in tv, 25 ottobre, il Grande Fratello Vip su Canale5: nomination e anticipazioni

25 ottobre 2021 a

Stasera in tv, lunedì 25 ottobre 2021, un'altra puntata del Grande Fratello Vip su Canale5 (dalle ore 21,40). Alla conduzione, come di consueto, Alfonso Signorini che si avvale come opinioniste di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Ma cosa succederà stasera? Chi è a rischio eliminazione? Chi entrerà come ospite per fare una sorpresa ai protagonisti?

Dopo l’eliminazione di Raffaella Fico, che non aveva con sé il biglietto di ritorno, questa sera rischiano di tornare a casa Ainett Stephens, Carmen Russo e Soleil Sorge, quest’ultima la concorrente forse più discussa dall’inizio del reality. Tanti i colpi di scena e le sorprese. Focus sul trio composto da Gianmaria, Soleil e Sophie. Dopo le tensioni, ora sembra essere ritornata la tranquillità tra Gianmaria e Sophie: nascerà l’amore? Ora che Greta, quella che era la sua fidanzata, sembra faccia parte del passato… A proposito di amore, questa sera si tornerà a parlare dell’avvicinamento tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu. Lei come ha reagito dopo le frecciatine di Patrizia Mirigliani, madre di Nicola? Si allontanerà dal ragazzo o cercherà di non pensarci e di lasciarsi andare?

Nel corso della scorsa puntata, durante le nomination, Katia Ricciarelli e Jo Squillo hanno avuto un’accesa discussione che si è protratta anche nelle ore a seguire. Alla base dell’incomprensione c’è l’atteggiamento di Jo che Katia reputa un po’ troppo da Ponzio Pilato. Stasera le due donne saranno protagoniste di un faccia a faccia: riusciranno a chiarirsi? Ospiti per i vipponi: Gianmaria Antinolfi avrà la possibilità di vedere suo fratello e Nicola Pisu sua madre Patrizia Mirigliani. Se per il fratello di Gianmaria si tratta del primo ingresso nel loft di Cinecittà, Patrizia - nota al pubblico televisivo in quanto patron di Miss Italia - è già stata ospite per fare una sorpresa al figlio Nicola nelle scorse settimane.

