Stasera in tv, lunedì 25 ottobre 2021, su Rete 4 c'è Quarta Repubblica con Nicola Porro: anticipazioni e ospiti

Stasera in tv, lunedì 25 ottobre 2021, su Rete 4 in prima serata c'è Quarta Repubblica, il talk show di approfondimento e attualità condotto dal noto giornalista Nicola Porro: andiamo dunque a vedere insieme le anticipazioni e gli ospiti della seguitissima trasmissione del Biscione. Un menù ricco per l'appuntamento di oggi, anche perché i temi di cui parlare questa settimana certamente non mancano.

La riforma delle pensioni, i presunti finanziamenti del Venezuela ai Cinque Stelle, il ritiro dalle scuole delle mascherine “non conformi” e un’inchiesta su reddito di cittadinanza e centri per l’impiego saranno oggetto di analisi e di dibattito domani a “Quarta Repubblica”, il talkshow di politica ed economia che ogni lunedì sera Nicola Porro conduce in diretta su Retequattro, a partire dalle 21:30. Inoltre, tra i servizi, da segnalare un reportage da Roccella Ionica, definita la nuova Lampedusa per il recente susseguirsi di sbarchi di migranti.

Tanti gli ospiti in studio e in collegamento che parteciperanno al dibattito: Alessandro Sallusti, Mario Giordano e Daniele Capezzone, il presidente di Itinerari previdenziali Alberto Brambilla, l’esperta di lavoro autonomo Emiliana Alessandrucci, la deputata di Forza Italia e presidente della Lega italiana difesa animali e ambiente Michela Vittoria Brambilla, suor Anna Monia Alfieri. Come in ogni puntata, poi, immancabili i punti di vista di Vittorio Sgarbi e Gene Gnocchi.

