Penélope Cruz, le storie con Tom Cruise e Matthew McConaughey e i due figli con Javier Bardem

E' impossibile non conoscere Penélope Cruz Sánchez, nota come Penelope Cruz (nata ad Alcobendas il 28 aprile 1974 e dunque del segno zodiacale del Toro): attrice e modella spagnola, il suo immenso talento l'ha portata addirittura a vincere l'ambito Oscar nel 2009, per la precisione alla miglior attrice non protagonista per il film Vicky Cristina Barcelona. Quella di Penélope è sempre stata una vita devota al grande schermo: debutta a soli 17 anni con la pellicola spagnola Prosciutto prosciutto, a cui seguono Apri gli occhi e La niña dei tuoi sogni. La notorietà arriva nel 2001, quando la bella iberica riceve l'attenzione internazionale per i film Blow, Il mandolino del capitano Corelli e Vanilla Sky.

Nella sua sfavillante carriera, Penelope è stata candidata per ben tre volte ai Premi Oscar: come miglior attrice protagonista in Volver - Tornare e come miglior attrice non protagonista in Nine e Vicky Cristina Barcelona, vincendolo per l'ultimo film citato. Ha inoltre vinto un Premio BAFTA, tre Premi Goya, un Prix d'interprétation féminine al Festival di Cannes e un David di Donatello per la migliore attrice protagonista per Non ti muovere. Un'altra cosa che va detta di lei è che è una sorta di attrice-feticcio per il regista spagnolo Pedro Almodòvar: ha recitato in ben sette dei suoi film e cioè Carne trémula, Tutto su mia madre, Volver - Tornare, Gli abbracci spezzati, Gli amanti passeggeri, Dolor y gloria e Madres paralelas, per il quale nel 2021 vince la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile.

In pochi sanno che, a livello di vita privata, Penelope ha avuto una importante relazione sentimentale con il compositore Nacho Cano del gruppo musicale spagnolo, ma non si è fatta mancare storie lunghe e rilevanti con grandi nomi del cinema americano: è infatti stata con Tom Cruise, dal 2001 al 2004, e Matthew McConaughey, dal 2004 al 2006. Dopo una lunga conoscenza, il 14 luglio del 2010 si è sposata con il collega Javier Bardem, suo compagno dal 2007, conosciuto sul set di Prosciutto prosciutto. La coppia ha due figli: Leonardo, nato a Los Angeles il 22 gennaio 2011, e Luna, nata a Madrid il 22 luglio 2013.

