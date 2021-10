Federico Zampaglione: il matrimonio con Giglia Marra e la figlia Linda con Claudia Gerini

24 ottobre 2021 a

Federico Zampaglione è nato a Roma il 29 giugno 1968 ed è un famosissimo e molto apprezzato cantautore, regista e sceneggiatore, frontman dei Tiromancino. Il noto gruppo musicale è stato fondato ormai nel lontano 1989. Con l'album La descrizione di un attimo i Tiromancino ottengono riconoscimenti di critica e pubblico, anche grazie al brano Due destini, colonna sonora de Le fate ignoranti di Ferzan Özpetek. Ma Federico è appunto un artista poliedrico e non c'è solo musica nella sua vita, ma anche regia e lungometraggi: ha curato infatti la sceneggiatura e la regia per il videoclip del brano Un tempo piccolo, con il quale ha vinto il primo premio Cinecittà e Cinefestival di Ravello come "Miglior videoclip italiano". L'esordio nei film risale al 2007 con Nero Bifamiliare in cui recita la sua allora compagna Claudia Gerini. La coppia fa bis nel 2013 con Tulpa - predizioni mortali e poi Zampaglione pubblica un altro film nel 2021, Morrison.

A livello di vita privata, non tutti sanno che proprio quest'estate Federico Zampaglione è convolato a nozze con la sua nuova anima gemella, l'attrice Giglia Marra. Il matrimonio del frontman dei Tiromancino si è celebrato in Puglia, nella Chiesa Madre Santa Maria Assunta di Mottola, paese di origine della Marra che su Instagram, accanto alla foto in abito da sposa assieme al marito, ha scritto: "Finalmente. È un sogno? Non mi svegliate! Grazie". Fra gli invitati la marciatrice medaglia d’oro olimpionica Antonella Palmisano, anche lei mottolese. Il cantante e l’attrice, fra cui corrono 14 anni di distanza, stanno insieme da più di quattro anni, e il matrimonio era nell'aria da tempo.

Prima di lei, Zampaglione è stato legato per più di dieci anni con la bellissima attrice romana Claudia Gerini (la relazione è naufragata nel 2016). Dal loro amore è nata la figlia Linda, nel 2009: è stata proprio lei ad accompagnarlo all'altare con Giglia. Linda e Federico sono molto affiatati e sembra che lei, già dotatissima quanto a talento canoro, abbia deciso di intraprendere la carriera del padre. Su Instagram ci sono tanti duetti in collaborazione fra padre e figlia pubblicati nell'account di Zampaglione.

