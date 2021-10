Ed Sheeran, l'amica d'infanzia diventata moglie e l'amore per l'Umbria

24 ottobre 2021 a

Colpaccio, l'ennesimo, per Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai 3. Il conduttore è riuscito a portare nel suo studio l'ennesimo ospite internazionale: si tratta di Ed Sheeran, noto e popolare cantante britannico. L'artista, vincitore di 4 Grammy, 6 Brit Awards e 7 Billboard Awards, presenterà in anteprima italiana il suo nuovo album, “=”, in uscita il prossimo 29 ottobre. In particolare, si esibirà live con il singolo Bad Habits, che ha ottenuto il doppio disco di platino in Italia ed è stato in vetta alla classifica inglese per ben 11 settimane consecutive.

Inserito nel 2015 dal Time fra le 100 persone più influenti al mondo, Ed Sheeran ha finora venduto oltre 45 milioni di album e 150 milioni di singoli, firmando hit globali come The A Team, Sing, Thinking Out Loud, Shape of You, Perfect, per un totale di 25 miliardi di visualizzazioni. Nel 2015 ha fatto storia per essere stato il primo a esibirsi da solo, senza band, in tre concerti sold out allo stadio di Wembley, mentre nel 2019 ha segnato un altro record per il tour più visto di tutti i tempi, il Divide Tour durato due anni. Nel 2017 è stato insignito Membro Dell’Ordine Dell’Impero Britannico dalla Regina per i suoi servizi alla musica e il suo impegno nelle attività di beneficenza.

Ed Sheeran è un grande amante dell'Italia e ci trascorre tanto tempo nella casa che ha acquistato a Paciano, con vista sul Lago Trasimeno. Si tratta di “un gioiello” di circa venti camere, con annessi terreni e vigneti ("sarebbe bello far crescere i figli in Italia" ha svelato in una intervista). A gennaio 2018 il cantante ha annunciato a sorpresa di essersi fidanzato ufficialmente con l’amica d’infanzia Cherry Seaborn, a cui avrebbe dedicato il brano Perfect. Si sono sposati in gran segreto e un anno fa è nata Lyra Antarctica.

