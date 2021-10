Lola Ponce, dalla gitana Esmeralda a Sanremo: l'amore per il marito Aaron Diaz e le figlie

24 ottobre 2021 a

a

a

Lola Ponce ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, su Canale5, oggi domenica 24 ottobre 2021. La show girl argentina è diventata famosa in Italia grazie a Riccardo Cocciante: il cantautore infatti l'ha scelta per il ruolo della gitana Esmeralda nella versione italiana del musical Notre Dame de Paris: lo spettacolo avrà un notevole successo e sarà il volano per altre esperienze in Italia.

Romina Power, la rivelazione: "Dopo Al Bano tanti corteggiatori, ma ho preferito la libertà"

Lola, all'anagrafe Paola Fabiana Ponce, 39 anni, ha poi lavorato con Panariello in Ma il cielo è sempre più blu e nel 2008 vince il Festival di Sanremo in coppia con Giò Di Tonno con la canzone Colpo di fulmine scritta da Gianna Nannini, diventando la seconda cantante straniera ad aver vinto sul palco dell'Ariston dopo Romina Power. Le sue canzoni hanno successo in tutto il mondo, debutta nel cinema con il film Polvere, conduce assieme al Mago Forest la trasmissione della Gialappa's Band Mai dire Grande Fratello Show su Italia 1. Poi per diversi anni sparisce dall'Italia sino alla riedizione di Notre Dame de Paris. Poche settimane fa ha partecipato alla prima edizione di Star in the Star arrivando seconda, interpretando come leggenda Mina.

Deborah Johnson, chi è la figlia d'arte: il padre Wess e la carriera da corista

Nata nella Grande Rosario, il padre di Lola, Héctor Ponce, è un musicista e il nonno, d'origini genovesi, faceva parte dell'orchestra di Osvaldo Fresedo. Nel 2011, sul set della serie televisiva El Talisman incontra l'attore Aarón Díaz, a cui è legata da allora, e con cui convola a nozze nell'ottobre 2014 a Marrakech. La coppia ha due figlie.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.