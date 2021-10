Romina Power, la rivelazione: "Dopo Al Bano tanti corteggiatori, ma ho preferito la libertà"

24 ottobre 2021 a

Romina Power ha appena compiuto 70 anni e ospite di Silvia Toffanin si racconta Verissimo, il format di metà pomeriggio di Canale 5 oggi domenica 24 ottobre 2021. Cantante con origini statunitensi, ha raggiunto la massima popolarità in Italia, grazie alla storia d’amore e al connubio artistico col compagno di una vita: Al Bano. Il matrimonio tra la Power e Al Bano è avvenuto nel 1970: con lui anche un legame andato al di là della famiglia, coinvolgendo pure la carriera che ha raggiunto picchi altissimi non solo in Italia.

I due hanno avuto quattro figli: Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr. In seguito alla scomparsa della figlia maggiore, Ylenia, i rapporti tra i due sono diventati molto complicati, fino a spingerli alla separazione. Al Bano in seguito si è legato sentimentalmente alla showgirl Loredana Lecciso, ma Romina Power ha sempre fatto affermazioni controverse riguardo il loro rapporto. Durante un’intervista passata a Verissimo, aveva infatti ha dichiarato che lei e Al Bano si amavano ancora. Con Loredana Lecciso, Albano ha avuto altri due figli, Jasmine e Albano jr.

Dopo di Al Bano tanti corteggiatori, ma mai nulla di serio. "Quando mi sono separata avevo 50 anni. Ci sono stati tanti corteggiatori ma la libertà non ha prezzo e una volta che la si assapora è difficile farsi condizionare di nuovo. E poi quando si hanno tanti amici, figli e nipoti la vita è già piena e ricca" ha detto proprio a Verissimo. Poi un giudizio sulla chirurgia estetica: "Non ne capisco il senso. Un momento ci siamo e il momento dopo potremmo non esserci più. I continui ritocchi non ti migliorano come persona. A cosa serve la pelle liscia alla mia età? A 70 anni non ci sono più misteri, sono così".

